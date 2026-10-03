Умер Анатолий Кашпировский 36 3.10.2026, 12:13

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Анатолий Кашпировский

Фото: wikipedia.org

Легендарному экстрасенсу было 87 лет.

Умер Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет. О смерти известного советского врача-психотерапевта сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Причиной смерти психотерапевта Анатолия Кашпировского стала остановка сердца, сообщил ТАСС его директор.

Анатолий Кашпировский — советский и российский психотерапевт, гипнотизер и телеведущий, который в конце 1980-х годов прославился на весь СССР своими массовыми сеансами «исцеления» по телевидению. Его имя стало нарицательным для обозначения массового гипноза и феномена веры в экстрасенсов эпохи перестройки.

Осенью 1989 года на Центральном телевидении СССР вышел цикл из шести передач. Кашпировский утверждал, что через экран бесконтактно активирует внутренние резервы организма для излечения болезней.

Эти программы собирали аудиторию более чем в 300 миллионов зрителей. Кашпировскому также приписывают авторство знаменитого выражения «даю установку».

В 1993 году Кашпировский был избран депутатом Государственной думы РФ, а уже в 1995 году переехал в США, где зарабатывал на лечении иммигрантов из стран бывшего СССР.

Научное и медицинское сообщества признают методы Кашпировского псевдонаучными. Его сеансы часто называют массовым самовнушением.

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