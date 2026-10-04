Анатолия Кашпировского похоронят тайно 10 4.10.2026, 15:36

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АНАТОЛИЙ КАШПИРОВСКИЙ

ФОТО: WIKIPEDIA.ORG

Психотерапевт и телеведущий скончался 3 октября.

Похороны психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского пройдут в закрытом формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на семью Кашпировского.

На каком кладбище похоронят телеведущего, не уточняется. По словам продюсера Сергея Дворцова, семья приняла решение не оглашать место захоронения даже друзьям и коллегам Кашпировского.

Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Церемония прощания состоится 8 октября в 12:00 по Минску в Прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве.

Психотерапевт стал известен в 1989 году благодаря телевизионной программе «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». В эфире он «заряжал» воду, давал установки на здоровье, богатство и процветание и якобы исцелял от желудочно-кишечных и сердечных заболеваний. В научном сообществе его методы критиковали, и в итоге вещание его передачи прекратили.

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