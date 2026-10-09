Отвалите от людей 8 Ирина Халип

9.10.2026, 16:00

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Ирина Халип

Эпитафия, которую надо заслужить.

Вы бывали когда-нибудь в Долбизно? Я тоже не бывала. Там живут-то всего 272 человека, судя по последней переписи населения. Но про этот агрогородок в Каменецком районе Брестской области услышала два года назад, когда его футбольный клуб «Нива» стал сенсацией белорусского футбола и едва не вышел в высшую лигу. Судя по всему, еще выйдет, и очень скоро.

История клуба проста: двадцать лет назад к директору «градообразующего» долбизненского сельскохозяйственного предприятия «Агронива» Виталию Бобру пришли местные хлопцы и сказали: мы хотим играть в футбол, вот бы поле построить. Не проблема, ответил директор, давайте вместе. Вышли на субботник — не государственный апрельский, а добровольный, — и в два захода смогли подготовить вполне приличное поле.

Сначала просто гоняли мяч, потом решили поиграть на первенстве Каменецкого района. А дальше — чемпионат Брестской области, вторая лига, первая лига. Открыли футбольную школу, планируют, выйдя в высшую лигу, построить новый стадион, потому что хотят тренироваться не в Бресте, а у себя дома. А еще за «Ниву» играет один из лучших белорусских футболистов своего поколения Михаил Гордейчук. Это все равно как если бы в Польше в сельский клуб под Бялой-Подляской приехал доигрывать Роберт Левандовски.

А секрет очень прост: к Виталию Бобру никто не приставал. Не приезжали районные и областные чиновники с указаниями, не обрывали телефоны из министерства и федерации, не мучили директивами и идеологией. Потому что где министерство, а где Долбизно? Выселки, несколько километров до границы, даже не райцентр, где начальство все-таки обитает. Так в отсутствие всевидящего ока и загребущих государственных рук футболисты из Долбизно, спонсор которых — то самое агропредприятие, — смогли совершить скачок, равных которому в белорусском футболе, пожалуй, и не было.

И это не только к футболу относится — в сущности, к любой сфере. Вспомним белорусскую IT-отрасль. Когда ее становление находилось еще на старте, в стране не нашлось чиновников, которые хоть что-нибудь в этой сфере понимали бы. Так что айтишникам дали загончик в виде ПВТ и сказали: ну резвитесь пока, а мы посмотрим. И белорусские программисты, которых никто не трогал, быстро стали мировым брендом.

А сейчас они наполняют своими налогами казну Украины, Казахстана, Индии, Польши, Венгрии и других стран. Wargaming, в свою очередь, стал одним из крупнейших налогоплательщиков Литвы, Кипра, Сербии (в Сербии эта компания еще и работодатель-гигант). Десятки и сотни миллионов евро развивают экономику многих стран, но не Беларуси. А если бы не пришли идеологи с силовиками, которые в 2020 году вышибали двери едва ли не в каждом белорусском доме и офисе, то все эти миллионы могли оставаться в Беларуси — вместе с программистами и прочими профессионалами.

И так было всегда. Еще в девяностые, когда Беларусь только появилась на современной карте мира и выживала, как могла, страну от голода спасали челноки. Все эти инженеры и учителя, университетские преподаватели и медсестры рванули с клетчатыми сумками за внезапно открывшуюся границу. Они создавали малый бизнес, ничего в нем не понимая и даже не зная этого термина. Им никто не помогал, но никто и не мешал (таможенники, берущие взятки, не в счет, это явление природы). Государство выживало отдельно, люди — отдельно. Возможно, благодаря этому разделению и выжили.

Уже потом, когда в природе появились не только таможенники-взяточники, но и Лукашенко, его начали страшно раздражать люди, которые выживают сами и ничего не просят. Он пошел войной на предпринимателей, называя их «вшивыми блохами» и создавая столько препятствий, что преодолеть их, казалось, было невозможно. А они преодолевали. Вплоть до 2020 года, после которого уехали открывать свои кофейни, цветочные магазины и школы где угодно, только не дома. И не пропали, пусть даже не знали язык новой страны и особенности ее бюрократии, — у них был такой опыт выживания, что с ним можно хоть на Марс.

Идеологи, прошляпившие содержание фильма «Купала» и вовремя не помешавшие режиссеру, случайно стали причастными к созданию кино мирового уровня. Правда, они вмешались задним числом и лишили фильм проката и фестивалей. Но кино уже снято. Кинопленку обратно не отмотать. И фильм этот — лишнее доказательство того, что белорусы создают продукт высочайшего класса во всех сферах, если только им не мешать.

Отвалите от людей, дайте им возможность творить, играть, шить, снимать без вашего участия. Они сами вырастят хлеб, снимут кино, построят футбольное поле, создадут технологии, которыми будет пользоваться весь мир. «Он не мешал людям работать» — эпитафия, которую надо заслужить.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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