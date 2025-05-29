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У Парка высоких технологий новый руководитель

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  • 29.05.2025, 18:18
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У Парка высоких технологий новый руководитель

ПВТ возглавила Анна Рябова.

Новым руководителем Парка высоких технологий назначена Анна Рябова. До этого она занимала пост заместителя министра связи и информатизации. Об этом KV.by сообщили в пресс-службе ПВТ.

Рябова работала на должности замминистра с 2016 года.

Заместителями начальника ПВТ по-прежнему остаются Иван Жизневский и Александр Мартинкевич.

Напомним, в августе 2023 года руководителем Секретариата наблюдательного совета ПВТ стал Александр Базанов. До этого парк шесть лет возглавлял Всеволод Янчевский.

Александр Базанов окончил Полоцкий государственный университет. Работал на различных должностях в КГБ, Государственном секретариате Совета безопасности, МИД и аппарате Совета министров. С ноября 2010 года работал директором Информационно-аналитического центра при Администрации Лукашенко.

18-летний Всеволод Янчевский был самым молодым членом команды Александра Лукашенко на его первых президентских выборах. После того как тот победил, стал одним из руководителей молодежной организации «Прямое действие». В 1997 году большая часть членов этой структуры во главе с Янчевским перешла в созданный в поддержку Лукашенко Белорусский патриотический союз молодежи. В 2000 году он стал депутатом Палаты представителей. С 2005 по 2007 год работал главным редактором журнала «Планета», издаваемого «Белтрансгазом».

В 2008 году Янчевского назначили помощником Александра Лукашенко — начальником главного идеологического управления Администрации диктатора. Через несколько лет тот поручил ему курировать сферу информатизации и высоких технологий, что в 2017 году привело его на пост главы ПВТ, вместо уволенного Валерия Цепкало.

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