Стало известно, сколько налогов заплатили в Литве IT-компании с белорусским капиталом 2 4.02.2025, 13:56

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Лидер - EPAM Sistemos.

Компании с белорусским капиталом входят в топ-500 крупнейших налогоплательщиков Литвы. «Зеркало» посмотрело, сколько они заплатили в бюджет соседней страны в прошлом году.

Лидером по сумме уплаченных налогов среди выходцев из Беларуси остается EPAM Sistemos. Компания пополнила литовский бюджет на почти 17,7 млн евро (более 62 млн рублей по курсу Нацбанка Беларуси на 4 февраля). Эта информация следует из данных Государственной налоговой инспекции Минфина Литвы (VMI).

Тем не менее по сравнению с 2023 годом компания заплатила меньше сборов почти на 3 млн евро и опустилась с 58-й на 72-ю строчку крупнейших налогоплательщиков страны.

От Wargaming Vilnius литовская казна в 2024-м получила почти 13,7 млн евро (48 млн рублей). Это также чуть меньше, чем годом ранее (14,9 млн евро). Производитель игр в 2024-м оказался на 109-й строчке в этом рейтинге.

При этом в списке фирм в IT-отрасли, которые оказали самый большой вклад в бюджет Литвы, эти две фирмы занимают 5-е и 6-е места соответственно.

При этом компания Gurtam в прошлом году увеличила сумму уплаченных налогов в литовский бюджет. Она внесла почти 6,3 млн евро (более 22 млн рублей) против 5,1 млн в 2023-м (18 млн рублей). Это позволило компании занять 262-ю строчку в списке.

Фирма MA Lithuania (бывшая Melsoft) в 2024-м заплатила в Литве налогов почти на 4 млн евро (14 млн рублей). В общем списке тех, кто оказал вклад в бюджет соседней страны, она расположилась на 468-м месте.

На 28-м месте отраслевого списка находится Flo Healt (в общий топ-500 она не вошла). Ее взнос в бюджет оценивается почти в 3,9 млн евро (13,7 млн рублей).

Снижение налогового вклада в литовский бюджет, вероятнее всего, объясняется частичным оттоком специалистов фирм из этой страны. За 2024 год штат белорусских IT-компаний в Литве уменьшился более чем на 10%.

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