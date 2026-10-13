ВСУ уничтожили редкий российский дрон «Князь Владимир Святославович»1
- 13.10.2026, 18:31
- 2,298
Видеофакт.
Операторы дронов 762-й отдельной бригады охраны Государственной специальной службы транспорта уничтожили редкий российский беспилотник «Князь Владимир Святославович».
Как сообщает Цензор.НЕТ , украинские военные при перехвате вражеской воздушной цели применили дроны-перехватчики STING от «Диких шершней».
На кадрах видно, как украинский перехватчик приближается к российскому беспилотнику и наносит точный удар по его корпусу.
Вследствие попадания вражеский дрон был уничтожен в воздухе.
Также отмечается, что БПЛА «Князь Владимир Святославович» (КВС) — это российский 10-дюймовый FPV-дрон с крылом кольцеобразной формы, способный нести боевую часть массой до трех килограммов.
Видеозапись опубликовали «Дикие шершни» в своем Telegram-канале.