ВСУ уничтожили редкий российский дрон «Князь Владимир Святославович» 1 13.10.2026, 18:31

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ФОТО: WILD HORNETS

Видеофакт.

Операторы дронов 762-й отдельной бригады охраны Государственной специальной службы транспорта уничтожили редкий российский беспилотник «Князь Владимир Святославович».

Как сообщает Цензор.НЕТ , украинские военные при перехвате вражеской воздушной цели применили дроны-перехватчики STING от «Диких шершней».

На кадрах видно, как украинский перехватчик приближается к российскому беспилотнику и наносит точный удар по его корпусу.

Вследствие попадания вражеский дрон был уничтожен в воздухе.

Также отмечается, что БПЛА «Князь Владимир Святославович» (КВС) — это российский 10-дюймовый FPV-дрон с крылом кольцеобразной формы, способный нести боевую часть массой до трех килограммов.

Видеозапись опубликовали «Дикие шершни» в своем Telegram-канале.

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