Всплыли запрещенные факты о молодом Путине 39 7.10.2026, 15:41

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Воспоминания учительницы диктатора раскрывают его характер.

7 октября 1952 года родился Владимир Путин. В детстве жил во дворе «по-волчьим законам», дружил со шпаной, покалечил одноклассника, отрубил головы ручным уткам, а, обидевшись однажды, конфеты любимой учительницы просто выбросил в окно, пишет «Фокус».

Интерес к Владимиру Путину растет — как человеку, развязавшему полномасштабную войну с Украиной без видимых причин. Оно и понятно: если не было внешних причин, значит, были внутренние? Каковы же эти психологические мотивы? Как учил основатель психоанализа Зигмунд Фрейд – ищите корни проблем в детстве.

Путин в школе: воспоминания учительницы Веры Гуревич

Российский журналист и издатель Андрей Мальгин, который еще в 2008 году после рейдерской атаки на свои предприятия переехал из Москвы в Тоскану, вспомнил недавно об одной любопытной книжице под названием «Владимир Путин. Родители, друзья, учителя».

Книгу эту написала Вера Гуревич – любимая питерская учительница Путина. Мемуары изданы в 2004 году. В целом книга комплиментарна. Она потом переиздавались многократно, но становилась все тоньше и тоньше. Потому, что некоторые факты из нее выглядели все менее презентабельно. Сейчас, утверждает Мальгин, ее и вовсе запретили переиздавать. Но он, как обладатель бесценного раритета, выложил несколько отрывков, красноречиво характеризующих юного Путина.

Школьные годы Путина. Покалечил одноклассника

Вера Дмитриевна сводила класс в кино.

«Через две-три минуты оглянулись, а они все сгрудились и стоят. Вижу: Путин стоит чуть в стороне, а ребята все кольцом вокруг К., который лежит на земле и не может подняться. Спрашиваю лежащего, в чем дело, объясняет, что споткнулся, неудачно упал, кажется, сломал или вывихнул ногу, а ребята все молчат и стоят с вытаращенными глазами. Кто-то из ребят вызвал «скорую», пыталась выяснить, как все произошло, но они или мямлили что-то невнятное, или отнекивались, дескать, не заметили, как все произошло. Володя не подходил к этой группе, и я заподозрила в этой истории нечто иное, а не то, что мне пытались объяснить…

У К. оказался перелом в области щиколотки… На следующий день, отправив после уроков всех из класса, оставила Путина. Ни о чем не спрашивая, говорю: «Зачем сломал ногу К.?» «Я его просто поднял и бросил, не знал, что он такой хиляк». Пытаюсь выяснить причину «броска», на что Володя, набычась, отвечает «Это пусть он вам сам объяснит».

Я говорила Володе, что не надо было к К. силу применять, а надо было более убедительно поговорить. На это мой воспитанник ответил: «Вера Дмитриевна, есть люди, которые никаких слов не понимают или не хотят понимать. Они понимают только силу». Это запало мне в голову на долгие годы. Было Володе тогда всего 14 лет».

Путин показывает характер. Конфеты и цветы любимой учительницы – в окно

«Дежурство моего класса по школе совпало с днем моего рождения, — пишет Вера Гуревич. – Но ребята не вышли на дежурство! Не вхожу – влетаю в класс. Все в полном составе встают и улыбаются. Тут подходит к учительскому столу Саша Андреев и поздравляет меня с днем рождения от всех учеников. Кладет на стол огромную коробку с конфетами и букет роз…

«Спасибо, что поздравили. Почему не вышли на дежурство, подвели меня?»

Класс онемел. Тишину нарушил все тот же Путин, который спокойно сказал Андрееву: «Перекинь-ка мне коробочку и цветы. Ей не нужны от нас поздравления, и конфеты с цветами от нас не нужны. Ну и нам не нужны». Открыл форточку и выбросил конфеты и цветы на улицу».

Шпана. Каким было детство Путина

Однажды учительница Путина «решила посмотреть», с кем он общается и чем занимается во дворе. Это была обычная дворовая шпана: курили, плевались, матерились, пили пиво из стеклянных банок, так как в то время пиво в основном продавали в розлив из бочек в ларьках. И действительно подростки были старше Володи. Разница в возрасте была в 2-3 года… Если к нему пытались применить силу, то он, невзирая на возраст, лез сам в драку и впивался, вгрызался, вцеплялся в обидчика, висел на противнике, как бульдог, мертвой хваткой… На вопрос, зачем он проводит время среди дворовой шпаны, обычно отвечал: «Просто так, бывает интересно».

Из беседы с ним я узнала, что, приходя после школы домой, он до пяти часов был один, так как мама работала где-то в лаборатории или больнице уборщицей», — пишет Гуревич.

Отец Путина был рабочим, мать – уборщицей. Оба они не много уделяли внимания сыну, который все свободное время проводил во дворе.

В интернете можно найти немало информации об этом периоде детства Путина, подтверждающей слова учительницы.

«Хорошо помню его во дворе. В младших классах двор для Путина был окном в мир… Атмосфера там была страшная: небритые грязные парни с портвейном и сигаретами. Пьянки, мат, драки. И Путин среди всей этой шпаны» (Виктор Борисенко, школьный друг Путина, питерский режиссер, из интервью журналисту и первому биографу президента РФ Олегу Блоцкому для книги «Владимир Путин. История жизни», 2002).

Слова Борисенко подтверждает и сам Путин:

«Жить во дворе и в нем воспитываться – это все равно, что жить в джунглях. Очень похоже. Очень! Уличная жизнь сама по себе очень вольная. Совсем как в фильме «Генералы песчаных карьеров». У нас было то же самое. Разница была, наверное, только в погодных условиях. В «Генералах» было теплее, и там ребята собирались на пляже. Но в остальном, что у них, что у нас – абсолютно одинаково» (Олег Блоцкий. «Владимир Путин. История жизни». 2002 ).

«Двор существовал по волчьим законам. Cтаршие верховодили над младшими. Жили, как на зоне: были паханы и их слуги. Дисциплина — строжайшая. Если старший велел младшему: «Иди принеси то-то», то надо было беспрекословно идти и нести. Путин входил в компанию младших ребят» (из интервью одного из соседей семьи Путиных по дому №12 в Басковом пер. газете «Московский комсомолец» 6.10.2010.).

Путин был жесток от природы, как показывает случай с покалеченным мальчиком, но дополнительно «закалил» характер среди уличных бандитов.

«Вынужденная» жестокость Путина. Отрубить головы ручным уткам – и пойти купаться

«Особенно памятным для нас стало лето 1969 года, — вспоминает Вера Дмитриевна Гуревич. — Хотя в то время мои ребята уже не являлись непосредственно моими воспитанниками… созрело у нас желание не изменять своей традиции и после окончания ими 9 класса вновь отправиться всем вместе в поход-отдых. На сей раз мы уехали в Латвию…. В Латвии ребята прикормили в озере, на берегу которого жили, двух уток. Перед отъездом возникла идея их съесть. Но для этого надо было отрубить ничего не подозревавшим и уже доверявшим уткам головы. Слабонервные удалились от места казни подальше…

Доля «палача» выпала на Борисенко, он категорически отказался: «Делайте со мной что хотите, но я рубить голову не буду, не умею и не хочу» — «Тогда мы тебя съедим вместо утки».

Что тут началось: бросились друг на друга, катались по траве, кто нападал, кто защищался, понять было совершенно невозможно.

Владимир Путин в начале политической карьеры

Это на короткое время отодвинуло от птицы минуту «казни», но не спасло. На помощь другу пришел Володя. Он накинул на себя одеяло, закрыв голову целиком. Сказал: «Введите несчастную, положите ей шею так, чтобы я, не видя ее, мог одним ударом отсечь ей голову».

После «казни» кто-то стал щипать перья – это надо делать пока тушка не остыла, кто-то готовился потрошить утку, а кто-то после столь тяжких обязанностей, как «казнь», кинулся купаться в озере», – вспоминала Гуревич.

Да, не у каждого настолько крепкие нервы, чтобы долго прикармливать уток, а потом, когда они станут тебе доверять – отрубить им головы.

Вывод из книги может сделать и компетентный психолог, и рядовой читатель, но в целом понятно: если внешних причин для войны с Украиной у Путина не было, то внутренних мотивов, основанных на жестокости и агрессии – более чем достаточно.

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