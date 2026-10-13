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Компания BBC анонсировала документальный фильм о Джоан Роулинг

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  • 13.10.2026, 18:18
Компания BBC анонсировала документальный фильм о Джоан Роулинг
Джоан Роулинг
Фото: lindeal.com

В нем покажут редкие архивные материалы и интервью людей, которые работали с создательницей книг о «Гарри Поттере».

Подразделении компании BBC, Factual и Scotland, анонсировали выход двухсерийного документального фильма о создательнице серии книг о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг. Об этом сообщает BBC.

В первой серии расскажут о детстве Роулинг и ее становлении. Второй эпизод будет посвящен высказываниям писательницы о независимости Шотландии, феминизме, свободе слова, а также скандалах, связанных с критикой гендерной теории.

В документальном фильме покажут редкие архивные материалы и интервью людей, которые работали с Роулинг.

«Джоан Роулинг, пожалуй, одна из самых влиятельных фигур в мире литературы и СМИ в целом. Благодаря необычной истории ее жизни и творчества, в этом проекте рассказывается не только о создании глобального феномена, но и о том, как за последние годы произошли значительные социальные и технологические изменения, повлиявшие на британскую культуру», — отметил главный редактор BBC Scotland Дэвид Хэррон.

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