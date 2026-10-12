Уничтожить Минотавра 5 Виталий Портников

12.10.2026, 8:37

5,936

Виталий Портников

Хватит спорить, что нужно Путину.

Минотавр, критское чудовище с головой быка и туловищем человека, девять лет пожирал семь юношей и семь девушек из Афин. На самом деле он в своем вечном заточении в причудливом лабиринте, построенном критским царем Миносом для этого плода прелюбодеяния жены с волшебным белым быком, вовсе не жаждал их есть. А даже если и желал, вряд ли мог об этом сообщить, потому что с Минотавром никто ни о чем особо не разговаривал.

Этот заложник Миноса был символом его власти над побежденными Афинами. Каждый раз, когда Афины отправляли на Крит очередной корабль с жертвами, они признавали эту власть самым жестоким из возможных способов.

В самих Афинах все эти годы не утихали политические дискуссии. Одни говорили, что нужно избавиться от царя Эгея и всей его династии. Ведь это царь Эгей был виновен в смерти сына критского царя Андрогея, и разъяренный отец мстил Афинам за смерть своего наследника. А не будет Эгея, не будет кого обвинять в смерти Андрогея и не будет мотивов для мести.

Другие пытались повлиять на кадровую политику. Кто-то призывал отправлять на Крит самых красивых девушек и юношей, чтобы их хотелось не съесть, а разделить с ними ложе. Другие, наоборот, считали, что отправлять нужно монстров: так Крит не получит морального удовлетворения от жертвы и в конце концов откажется от своих притязаний.

И только Тесей, когда появился в родных Афинах, решил убить Минотавра. И убил. Кстати, миф не говорит, что Тесей искал смерти Миноса, хотя в критском царе и заключалась вся проблема. Но Тесей, великий герой, понял, что устранение символа агрессии лишит враждебный режим самой возможности ее продолжать. Хрестоматийный миф преимущественно сосредоточен на смерти Минотавра и на любви Тесея и дочери критского царя Ариадны. Но в мифологии есть четкое разъяснение относительно будущего Миноса. Критский царь погиб, когда нарушил мирное соглашение с Тесеем, ибо был наказан одним из главных богов греческого пантеона Посейдоном, морским братом Зевса.

Автор мифа еще тогда осознал, что агрессор без символа агрессии, без своей силы (как бы теперь сказали, без ресурса войны) долго не проживет. И это урок на тысячи лет.

Поэтому хватит спорить, что нужно Путину для того, чтобы он завершил войну против Украины: русский язык, Церковь, Донецкая область или отказ от НАТО.

Ничего ему не нужно, кроме нас. До 2014 года Украина была внеблоковым государством с русским языком в регионах, русской Церковью и с оппозицией большей части населения к евроатлантической интеграции. Это не мешало российскому парламенту принимать постановление о российском статусе Севастополя, российскому руководству поддерживать пророс­сийского президента Крыма сепаратиста Юрия Мешкова и готовить аннексию полуострова. Это не остановило события вокруг Тузлы и энергетический шантаж Украины (совсем не только во времена Ющенко). Такой, как сейчас, Украина стала даже не после нападения в 2014 году, а только после нападения в 2022-м. Даже после 2014 года огромное количество наших соотечественников продолжало убеждать, что «не все так однозначно», голосовать за пророс­сийские и популистские силы и рассказывать, что «это все политики». Зачем России с ее огромным влиянием на Украину нужно было на нас нападать?

Может, потому что России нужно было поглотить Украину, а не сосуществовать с ней?

Поэтому искать, чем бы удовлетворить Минотавра, если главная цель - ваша собственная покорность и смерть, дело напрасное. Вы можете найти себе готового к компромиссам царя (кажется, в 2019 году таки нашли), а прежнего всем скопом сбросить со скалы под счастливый хохот. Вы можете отправлять на Крит не по семь юношей и девушек, а по десять. Вы можете перестать говорить как в Афинах и попробовать говорить как на Крите. Вы можете отказаться от жертв Афине в пользу Зевса или Посейдона: может, они вас защитят. И вы можете просто мечтать, что когда Минос умрет, все сразу изменится.

Но вам ничего не поможет, пока вы не уничтожите Минотавра.

Виталий Портников, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com