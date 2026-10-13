Нефтедобыча в России упала 10-й месяц подряд 2 13.10.2026, 18:50

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Фото: PhotoStock10 | Shutterstock

Этому способствовали удары Украины.

Скоро будет уже год, как добыча нефти в России непрерывно сокращается. По данным ОПЕК, в сентябре среднесуточный показатель снизился 10-й месяц подряд – на 38 000 баррелей по сравнению с августом, когда падение составило 174 000. Из-за украинских ударов по НПЗ, нефтяным терминалам и хранилищам российским компаниям не удается доставлять, хранить и перерабатывать нефть в тех объемах, в которых они могли бы. Поэтому им приходится ограничивать производство сырья, что, в свою очередь, сокращает поступления в бюджет от главного сырьевого налога – на добычу полезных ископаемых (НДПИ), передает The Moscow Times.

В результате реальная среднесуточная добыча оказалась на 1,306 млн баррелей, или на 13,2% ниже, чем выделенная России квота в рамках ОПЕК+, отмечает Bloomberg. Картель со своими партнерами стал увеличивать квоты с весны 2025 года. С марта 2026 года, когда началась война с Ираном, среднесуточная добыча России по квоте могла бы увеличиться на 380 000 баррелей; вместо этого она упала на 500 000 баррелей.

С последнего пика добычи в ноябре 2025 года она сократилась, по данным ОПЕК, уже на 740 000 баррелей в сутки. Картель традиционно оценивает результаты своего партнера выше, чем Международное энергетическое агентство. По данным МЭА, российская добыча уже в августе составляла 8,34 млн баррелей в сутки – против 8,68 млн по оценке ОПЕК (отчет за сентябрь МЭА опубликует 14 октября).

Общие масштабы сокращения МЭА также оценивает сильнее, почти в 1 млн баррелей, а именно: 940 000 в сутки (против 740 000 по данным ОПЕК).

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