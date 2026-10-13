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Американский фермер вырастил самую тяжелую тыкву в мире

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  • 13.10.2026, 19:03
  • 3,796
Американский фермер вырастил самую тяжелую тыкву в мире
Иллюстративное фото

Ее масса — 1432 кг.

Американский фермер Рон Уоллес из города Грин, штат Род-Айленд, представил на местном конкурсе тыкв экземпляр, претендующий на мировой рекорд, сообщает Associated Press. Масса его тыквы — 1432 кг — на 136 кг превысила текущий рекорд, установленный в начале месяца в Англии.

За победу фермер получил $3,5 тыс. Он отметил, что организаторы других аналогичных конкурсов предлагали ему более крупные призы, вплоть до $70 тыс., но ему важно было победить именно в родном городе.

Фото: Jeff Chiu / AP

Сейчас фермер ожидает официального подтверждения признания своего достижения Книгой рекордов Гиннесса.

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