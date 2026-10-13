США объяснили, почему не предупредили Украину о баллистическом ударе по Киеву 11 13.10.2026, 19:50

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Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Вашингтон сослался на плохие погодные условия.

США объяснили Украине отсутствие предупреждения о российской баллистической атаке на Киев вечером 12 октября плохими погодными условиями. Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимного чиновника, знакомого с ситуацией.

«В Киеве это не считают уважительной причиной. Поэтому всё больше людей обеспокоены тем, что на самом деле дело могло быть не в этом», — сказал собеседник издания.

Вечером 12 октября Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами, а тревогу красного уровня в столице объявили уже после первых взрывов.

Воздушные силы пояснили, что цели были обнаружены лишь во время атаки, а информация о пусках с российской территории не поступала. Позже президент Владимир Зеленский заявил, что партнеры не предупредили Украину о подготовке Россией баллистического удара.

О возможном прекращении обмена разведданными в Вашингтоне заговорили еще до удара 12 октября. Как сообщало издание Axios 10 октября со ссылкой на украинского чиновника, в ходе переговоров в Майами посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предупредили, что США могут закрыть Киеву доступ к своей разведке, если Украина продолжит наносить удары по российским НПЗ.

Американская сторона опровергла эти данные. Угроза прозвучала одновременно с договоренностью Трампа и Путина о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки, которая, по словам Вашингтона, должна была привести к снижению цен на горючее.

По данным Financial Times, полученным изданием от европейских чиновников, администрация Трампа также угрожала остановить механизм закупок, через который Украина получает оружие.

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