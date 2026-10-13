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Пол Маккартни удивился росту актера, играющего его в фильме о The Beatles

  • 13.10.2026, 20:14
  • 2,272
Пол Маккартни удивился росту актера, играющего его в фильме о The Beatles
Пол Маккартни

Музыкант заявил, что он был такого же роста, как Леннон и Харрисон.

Сооснователь британской группы The Beatles Пол Маккартни назвал главную претензию к новому байопику о коллективе. Мыслями о предстоящем фильме Сэма Мендеса 84-летний рок-музыкант поделился в подкасте Эми Полер «Good Hang».

Четырехсерийный фильм планируется выпустить в апреле 2028 года. В картинах, каждая из которых будет посвящена одному из членов «ливерпульской четверки» снимутся Пол Мескал, Харрис Дикинсон, Джозеф Куинн и Барри Кеоган в ролях Маккартни, Джона Леннона, Джорджа Харрисона и Ринго Старра соответственно.

Маккартни удивился росту Мескала, которому предстоит изобразить его. Музыкант подчеркнул, что он был такого же роста, как Леннон и Харрисон, а Старр всегда был немного ниже, но в нескольких байопиках группы Маккартни был изображен ниже своих коллег.

«И вот опять — Мескал ниже, чем парень, который играет Джона», — возмутился он.

Маккартни убедился в этом, когда Мендес прислал ему фото со съемочной площадки в тот день, когда четверо актеров переходили Эбби-роуд, чтобы воссоздать культовую обложку альбома The Beatles.

«И персонаж Пола был заметно меньше ростом», — в шутку пожаловался Маккартни.

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