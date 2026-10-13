Трамп заявил о продолжении обмена разведданными с Украиной 5 13.10.2026, 19:16

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Ранее Зеленский сообщил, что во время атаки РФ Киев не получил предупреждения от партнеров.

США продолжают обмениваться с Украиной разведывательной информацией, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.

«Нет, мы этого не сделали (не прервали обмен данными. — Прим.). Мы помогли им. Но мы действительно помогаем им найти окончательный ответ. Мы хотим, чтобы война закончилась», — сказал он.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время ночной атаки пять российских баллистических ракет попали по гражданской инфраструктуре Киева. Он отметил, что предупреждения от партнеров об этом ударе не было, хотя такие разведданные «помогают спасать жизни людей, и это один из самых критичных вопросов».

По словам Зеленского, ВСУ уже двое суток не атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы и энергетику после объявления президентом США Дональдом Трампом энергетического перемирия. В то же время Россия продолжает бить по энергообъектам Украины, за этот же период были атакованы 19 регионов страны, обратил внимание Зеленский.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что не получили заранее данные о готовящемся в ночь на 13 октября ракетном ударе. «Баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно во время атаки на Киев. Информация о пусках с территории противника не поступала», — сообщили военные. При этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что «бывают моменты», когда сведения об активности российской стратегической авиации на аэродромах базирования «не доходят» до ВСУ по техническим причинам.

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