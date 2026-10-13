Международная федерация тенниса оставила в силе санкции против Беларуси

Международная федерация тенниса оставила в силе санкции против Беларуси2
- 13.10.2026, 19:44
Ограничения продлены и против РФ.
Международная федерация тенниса (ITF) на голосовании в Казахстане не поддержала снятие санкций с РФ и Беларуси в этом виде спорта.
Об этом сообщила Федерация тенниса Украины.
В ходе голосования Генеральная ассамблея Международной федерации тенниса рассматривала возможность возобновления участия российских и белорусских национальных команд в международных соревнованиях.
Также члены Генассамблеи рассматривали возможность восстановления членских прав теннисных федераций РФ и Беларуси. Однако ни одна из предложенных резолюций на голосовании не была поддержана.
Таким образом, сборные России и Беларуси и в дальнейшем не смогут участвовать в командных турнирах под эгидой World Tennis, в частности в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг.