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Международная федерация тенниса оставила в силе санкции против Беларуси

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  • 13.10.2026, 19:44
Международная федерация тенниса оставила в силе санкции против Беларуси
Фото: ITF

Ограничения продлены и против РФ.

Международная федерация тенниса (ITF) на голосовании в Казахстане не поддержала снятие санкций с РФ и Беларуси в этом виде спорта.

Об этом сообщила Федерация тенниса Украины.

В ходе голосования Генеральная ассамблея Международной федерации тенниса рассматривала возможность возобновления участия российских и белорусских национальных команд в международных соревнованиях.

Также члены Генассамблеи рассматривали возможность восстановления членских прав теннисных федераций РФ и Беларуси. Однако ни одна из предложенных резолюций на голосовании не была поддержана.

Таким образом, сборные России и Беларуси и в дальнейшем не смогут участвовать в командных турнирах под эгидой World Tennis, в частности в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг.

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