Великобритания стала тратить на борьбу с угрозами России больше средств, чем в холодную войну 2 13.10.2026, 19:33

Россия остается агрессором № 1 для Лондона.

В борьбе с западными странами Россия «использует тактику, которая не доходит, хотя порой и совсем немного, до открытого конфликта», заявил директор британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум. За последнее десятилетие число дел, представляющих угрозу Великобритании со стороны других государств, выросло вчетверо, цитирует Bloomberg его выступление в штаб-квартире спецслужбы. Однако «Россия остается агрессором № 1», заявил Маккаллум.

В числе уязвимых мест он назвал финансовые системы, энергосети, цепочки поставок и производственные базы, которые создавались и развивались в более спокойные времена. Избегая прямого конфликта с НАТО, Россия ведет гибридную войну с целью дестабилизации Европы. А из-за выдворения почти тысячи агентов Кремля тот начал привлекать к заданиям сторонних исполнителей и преступников, пояснил Маккаллум.

«В 2026 году MI5 выделяет на борьбу с угрозами со стороны других государств больше средств, чем во время холодной войны», – заявил он. Маккаллум также сравнил операции враждебных государств с действиями террористов: «Сейчас наши оперативные задачи по противодействию террористическим и государственным угрозам практически одинаковы по масштабу: это само по себе является огромным сдвигом за последние годы».

В Великобритании группа людей уже была приговорена за поджог в пригороде Лондона склада украинского бизнесмена. Они также планировали нападение на Евгения Чичваркина, его ресторан и винный бутик. В сентябре другому мужчине было предъявлено обвинение в подготовке диверсии на заводе по производству дронов.

Изменение приоритетов в работе британской спецслужбы свидетельствует о том, как война России в Украине, конфликт США с Ираном и прогресс в области искусственного интеллекта вынуждают европейскую систему безопасности противостоять растущему числу угроз, отмечает The Wall Street Journal.

Среди них Маккаллум выделил рост активности Ирана (50 арестов за прошлый год) и правых экстремистов, а также применение искусственного интеллекта во враждебных целях. Особую обеспокоенность у контрразведчиков вызывает возможность использования ИИ для разработки биологического оружия и управления дронами.

При этом Маккаллум призвал не преувеличивать значение российских гибридных угроз и операций, чтобы не играть на руку Кремлю. Он сказал относительно недавнего заявления премьер-министра Энди Бернэма о том, что российское вмешательство могло повлиять на результаты референдума о Brexit в 2016 году: «Меня несколько беспокоит, что мы будем обсуждать это еще несколько дней – и что российские тролли, которые не похоже, чтобы делали все это (вмешивались во внутренние британские дела. – The Moscow Times) в разные периоды времени, будут довольны».

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