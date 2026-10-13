Первый триллионер в истории снова потерял этот титул

Первый триллионер в истории снова потерял этот титул1
- 13.10.2026, 19:25
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Состояние Илона Маска упало до $982,9 млрд вслед за стоимостью акций SpaceX.
Американский бизнесмен Илон Маск снова утратил статус триллионера, пишет Forbes. Сейчас его капитал составляет $982,9 млрд.
Его состояние сократилось примерно на $26,3 млрд из-за падения цены акций SpaceX более чем на 3% после открытия рынков. Это произошло спустя всего через четыре дня после того, как он восстановил свой статус триллионера.
Впервые Маск стал триллионером в середине июня - после IPO SpaceX Forbes оценил его состояние в $1,1 трлн но спустя две недели вернулся к статусу миллиардера.
Во второй раз Маск был признан миллиардером 29 июня, но продержался недолго: уже 1 июля состояние упало до миллиардных величин.
В последний на данный момент раз Маск стал триллионером 9 октября.