Первый триллионер в истории снова потерял этот титул 1 13.10.2026, 19:25

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Илон Маск

Состояние Илона Маска упало до $982,9 млрд вслед за стоимостью акций SpaceX.

Американский бизнесмен Илон Маск снова утратил статус триллионера, пишет Forbes. Сейчас его капитал составляет $982,9 млрд.

Его состояние сократилось примерно на $26,3 млрд из-за падения цены акций SpaceX более чем на 3% после открытия рынков. Это произошло спустя всего через четыре дня после того, как он восстановил свой статус триллионера.

Впервые Маск стал триллионером в середине июня - после IPO SpaceX Forbes оценил его состояние в $1,1 трлн но спустя две недели вернулся к статусу миллиардера.

Во второй раз Маск был признан миллиардером 29 июня, но продержался недолго: уже 1 июля состояние упало до миллиардных величин.

В последний на данный момент раз Маск стал триллионером 9 октября.

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