закрыть
13 октября 2026, вторник, 23:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Первый триллионер в истории снова потерял этот титул

1
  • 13.10.2026, 19:25
  • 1,260
Первый триллионер в истории снова потерял этот титул
Илон Маск

Состояние Илона Маска упало до $982,9 млрд вслед за стоимостью акций SpaceX.

Американский бизнесмен Илон Маск снова утратил статус триллионера, пишет Forbes. Сейчас его капитал составляет $982,9 млрд.

Его состояние сократилось примерно на $26,3 млрд из-за падения цены акций SpaceX более чем на 3% после открытия рынков. Это произошло спустя всего через четыре дня после того, как он восстановил свой статус триллионера.

Впервые Маск стал триллионером в середине июня - после IPO SpaceX Forbes оценил его состояние в $1,1 трлн но спустя две недели вернулся к статусу миллиардера.

Во второй раз Маск был признан миллиардером 29 июня, но продержался недолго: уже 1 июля состояние упало до миллиардных величин.

В последний на данный момент раз Маск стал триллионером 9 октября.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко
Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко Наталья Радина
Уничтожить Минотавра
Уничтожить Минотавра Виталий Портников
Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич