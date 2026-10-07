закрыть
7 октября 2026, среда, 23:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Он буквально кричал»: на секретном совещании в Москве говорили о диверсиях

14
  • 7.10.2026, 20:16
  • 30,226
«Он буквально кричал»: на секретном совещании в Москве говорили о диверсиях

В столице России готовятся к ударам по ТЭЦ.

В Москве готовятся к возможным ударам по теплоэлектроцентралям (ТЭЦ) перед отопительным сезоном. Об этом 7 октября со ссылкой на источник написал близкий к российским силовикам паблик «ВЧК ОГПУ» в соцсети Х.

По словам собеседника, недавно заммэра Москвы Петр Бирюков провел «закрытое» совещание с руководителями всех ТЭЦ.

«Он буквально кричал, что каждый руководитель будет нести персональную ответственность, вплоть до уголовной, в случае, если на ТЭЦ произойдет диверсия или она пострадает в результате атаки беспилотников. Все возражения, что руководители не могут поставить свои ПВО, да и вообще, сейчас за безопасность этих объектов отвечает Росгвардия, он и слышать не хотел. При этом ссылался на информацию спецслужб», — рассказал источник.

«ВЧК ОГПУ» добавил, что в минувшие выходные на ТЭЦ 23 провели масштабные учения на случай непредвиденных ситуаций с задействованием вертолетов и спасательных служб.

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип