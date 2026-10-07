«Он буквально кричал»: на секретном совещании в Москве говорили о диверсиях

«Он буквально кричал»: на секретном совещании в Москве говорили о диверсиях14
- 7.10.2026, 20:16
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В столице России готовятся к ударам по ТЭЦ.
В Москве готовятся к возможным ударам по теплоэлектроцентралям (ТЭЦ) перед отопительным сезоном. Об этом 7 октября со ссылкой на источник написал близкий к российским силовикам паблик «ВЧК ОГПУ» в соцсети Х.
По словам собеседника, недавно заммэра Москвы Петр Бирюков провел «закрытое» совещание с руководителями всех ТЭЦ.
«Он буквально кричал, что каждый руководитель будет нести персональную ответственность, вплоть до уголовной, в случае, если на ТЭЦ произойдет диверсия или она пострадает в результате атаки беспилотников. Все возражения, что руководители не могут поставить свои ПВО, да и вообще, сейчас за безопасность этих объектов отвечает Росгвардия, он и слышать не хотел. При этом ссылался на информацию спецслужб», — рассказал источник.
«ВЧК ОГПУ» добавил, что в минувшие выходные на ТЭЦ 23 провели масштабные учения на случай непредвиденных ситуаций с задействованием вертолетов и спасательных служб.
В Москве готовятся к возможным ударам по ТЭЦ перед отопительным сезоном. Как рассказал источник ВЧК-ОГПУ и https://t.co/2RapCOVz3x, недавно заммэра Москвы Петр Бирюков провел «закрытое» совещание с руководителями всех ТЭЦ. «Он буквально кричал, что каждый руководитель будет нести персональную ответственность, вплоть до уголовной, в случае, если на ТЭЦ произойдет диверсия или она пострадает в результате атаки беспилотников. Все возражения, что руководители не могут поставить свои ПВО, да и вообще, сейчас за безопасность этих объектов отвечает Росгвардия, он и слышать не хотел. При этом ссылался на информацию спецслужб», - рассказал источник.
А в минувшие выходные на ТЭЦ 23 провели масштабные учения на случай непредвиденных ситуаций с задействованием вертолетов и спасательных служб.— ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто). (@rucriminalinfo) October 7, 2026