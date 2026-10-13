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Акции Apple обновили исторический максимум

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  • 13.10.2026, 20:20
Акции Apple обновили исторический максимум

Производитель iPhone занимает второе место в списке самых дорогих компаний.

Акции Apple (AAPL), производителя iPhone и других гаджетов, обновили рекордное значение. Во вторник, 13 октября, акции компании на бирже NASDAQ выросли на 1,7%, до $348,15 за бумагу.

Рост бумаг наблюдался на фоне презентации новых продуктов Apple для «умного дома», в том числе центр управления Apple HomeView, в котором будет представлен виртуальный помощник Siri с улучшенным искусственным интеллектом. Устройство в основном использует голосовые команды громкой связи и распознавание лиц, позволяя пользователям в том числе управлять дверными звонками, термостатами и умными замками. Продукт поступит в продажу 13 ноября. Компания также представила обновленную колонку HomePod mini 2 и новую приставку Apple TV 4K.

С момента IPO акции Apple подорожали на 1482%. Компания вышла на биржу в декабре 1980 года, ее размещение стало крупнейшим в США за 24 года. Она предложила инвесторам 4,6 млн акций по $22 доллара за бумагу. В итоге после IPO стоимость Apple достигла $1,8 млрд.

В июле Apple стала второй компанией, рыночная стоимость которой превысила $5 трлн. Первой компанией, чья капитализация превысила эту отметку, была NVIDIA.

Сейчас Apple занимает второе место по капитализации среди публичных компаний мира. Топ-5 самых дорогих публичных компаний, по данным на 13 октября на 17:30 по Минску, выглядит так:

1. Nvidia — $5,45 трлн;

2. Apple — $5,04 трлн;

3. Alphabet — $4,29 трлн;

4. Micorosoft — $4,07 трлн;

5. Amazon — $2,82 трлн.

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