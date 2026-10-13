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Нидерланды не пустили самую титулованную гимнастку России на чемпионат мира

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  • 13.10.2026, 20:32
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Нидерланды не пустили самую титулованную гимнастку России на чемпионат мира
Ангелина Мельникова
Фото: Дарья Исаева, «СЭ»

Ангелина Мельникова оказалась в центре внимания из-за своей политической деятельности в России.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова не сможет выступить на чемпионате мира в Нидерландах после отказа в выдаче шенгенской визы. Вместе с олимпийской чемпионкой въездные документы не получили Виктория Листунова и Анна Калмыкова, сообщила 13 октября Федерация гимнастики России.

Чемпионат мира пройдет с 17 по 25 октября 2026 года. На турнире разыграют первые олимпийские лицензии на Игры 2028 года, поэтому отсутствие трех представительниц российской сборной может повлиять на ее возможности в борьбе за путевки.

В документах, полученных спортсменками, указана причина отказа: «Одно или несколько государств-членов Шенгенской зоны считают спортсменок угрозой для своих международных отношений». Таким образом, решение объяснили соображениями международных отношений, не уточнив в приведенной формулировке, какие именно страны выступили против выдачи виз.

Мельникова также оказалась в центре внимания из-за своей политической деятельности в России. По информации 24 Канала, гимнастка участвовала в праймериз партии «Единая Россия» и снималась в политизированной рекламе. Эти обстоятельства ставят под сомнение восприятие ее статуса нейтральной спортсменки европейской стороной.

Сама гимнастка резко отреагировала на произошедшее. Она назвала отношение к спортсменкам «нелюдским» и заявила о «банальной несправедливости в спорте». По словам Мельниковой, длительное ожидание решения без ответа деморализовало команду, и теперь у нее самой пропало желание ехать на соревнования.

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