Бывшая невеста Дональда Трампа-младшего покинула пост посла США в Греции 7 13.10.2026, 20:28

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Кимберли Гилфойл

Фото: Costas Baltas / Anadolu via Getty

Кимберли Гилфойл угодила в коррупционный скандал.

Экс-невесту Дональда Трампа-младшего Кимберли Гилфойл Белый дом отправил в отставку с поста посла США в Греции — после сообщений, что та просила спонсора президента США оплатить счет (в обмен на доступ к чиновникам администрации).

Об этом 13 октября сообщило британское издание The Guardian.

Как пишут журналисты, решение об отставке Гилфойл, было принято после того, как, по сообщениям источников, президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио пришли в ярость из-за таких обвинений.

«Мы попросили посла Гилфойл подать в отставку. Она была прекрасным членом нашей команды, и мы желаем ей всего наилучшего», — заявила на брифинге новый пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария.

Гилфойл работала на посту посла США в Греции менее года, пишет издание.

8 октября газета Wall Street Journal, ссылаясь на сообщения из мессенджера Signal описывала ситуацию следующим образом. В июле 2025 года, за несколько дней до слушаний по утверждению ее кандидатуры в качестве посла США в Греции в Сенате, Гилфойл настаивала на том, чтобы коммерсант Эрик Детерс погасил ее счет через финансовую систему American Express на сумму $100 тысяч. Она утверждала, что этот перевод «нигде не будет отражен».

«Дорогой, пожалуйста, мне нужно, чтобы ты сделал это для меня сегодня», — написала она, согласно сообщению, имеющемуся в распоряжении WSJ.

В обмен на это Гилфойл предлагала Петерсу спользовать свое «влияние» для решения его налоговых и юридических проблем и сообщила ему, что связалась от его имени с комиссаром Налогового управления США (IRS) и Министерством юстиции США.

Сам коммерсант также заявил, что в последние годы заплатил Гилфойл около $300 тысяч долларов — и не получил при этом «ни одной услуги». В комментарии изданию MS NOW Петерс сказал, что эта просьба с ее стороны «безусловно была сделкой с условием взаимности».

Кроме того, как писала WSJ, Гилфойл подозревалась в приеме неправомерных подарков и услуг, а также в том, что она якобы угрожала греческому чиновнику и продвигала интересы греческой компании Актор во время официальных дипломатических визитов. При этом адвокат Гилфойл, Джесси Бинналл, позднее заявил, что она оспаривает подлинность этих сообщений, сообщали СМИ.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на американского топ-чиновника писало, что и президент Трамп, и госсекретарь Марко Рубио «крайне раздражены» поведением Гилфойл — и планировали принимать решение о её будущем на нынешней неделе.

Сам президент США публично выражал недовольство сообщениями о предполагаемом поведении Гилфойл.

«Ну, мы рассматриваем этот вопрос. Мы не довольны», — сказал он журналистам в Белом доме, когда его спросили, рассматривает ли он возможность увольнения Гилфойл с поста посла США в Греции.

Анонимный источник АР среди американских чиновников, сообщил, что генеральный инспектор Госдепартамента США уже расследует прозвучавшие в статье WSJ обвинения в адрес Гилфойл. Однако он не смог сказать, начато ли уже официальное расследование в ведомстве.

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