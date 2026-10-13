Во Франции продолжаются протесты 12 13.10.2026, 21:04

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Грета Тунберг

Фото: CLPRESS/ABACA/Shutterstock

К протестам присоединилась шведская активистка Грета Тунберг.

Во вторник, 13 октября, более 160 тысяч школьников, студентов и профсоюзных активистов вышли на улицы городов по всей Франции.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны, как цитирует The Guardian.

МВД Франции заявило, что 13 октября по всей стране вышли 161 500 человек, тогда как аналогичные марши собрали более 260 тысяч участников в прошлый вторник.

Кроме того, по оценкам, в этот день занятия были прерваны в 90% французских университетов, а средние школы в Париже, Марселе и других городах вновь были заблокированы.

В этот день сообщалось, что к протестам присоединилась шведская активистка Грета Тунберг.

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