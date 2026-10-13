закрыть
13 октября 2026, вторник, 23:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

НАТО и Украина разработали модели ИИ для боевых задач

  • 13.10.2026, 20:34
НАТО и Украина разработали модели ИИ для боевых задач

Минобороны Украины сообщило подробности.

Украина и НАТО совместно разработали две модели искусственного интеллекта для боевых задач, в частности прогнозирования атак вражеских беспилотников и планирования артиллерийских операций. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины во вторник, 13 октября.

Так, Модель №13 анализирует предыдущие данные, погоду и текущую ситуацию и прогнозирует:

интенсивность применения БпЛА;

районы;

временные промежутки;

типы дронов.

Решение уже проверили на реальных массивах данных. Оно готово к интеграции в системы ситуационной осведомленности ВСУ.

В то время как Модель №32 помогает планировать артиллерийские операции. Она учитывает имеющееся вооружение, боеприпасы, огневые позиции, логистику, баллистику и другие ограничения.

«ИИ отбрасывает невыполнимые варианты, оценивает возможные и ранжирует их. Прототип уже передан украинским заказчикам для испытаний и проверки», - рассказали в ведомстве.

Решение разработали Командование НАТО по трансформации и Вооруженные Силы Украины при участии и содействии Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко
Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко Наталья Радина
Уничтожить Минотавра
Уничтожить Минотавра Виталий Портников
Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич