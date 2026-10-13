НАТО и Украина разработали модели ИИ для боевых задач 13.10.2026, 20:34

Минобороны Украины сообщило подробности.

Украина и НАТО совместно разработали две модели искусственного интеллекта для боевых задач, в частности прогнозирования атак вражеских беспилотников и планирования артиллерийских операций. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины во вторник, 13 октября.

Так, Модель №13 анализирует предыдущие данные, погоду и текущую ситуацию и прогнозирует:

интенсивность применения БпЛА;

районы;

временные промежутки;

типы дронов.

Решение уже проверили на реальных массивах данных. Оно готово к интеграции в системы ситуационной осведомленности ВСУ.

В то время как Модель №32 помогает планировать артиллерийские операции. Она учитывает имеющееся вооружение, боеприпасы, огневые позиции, логистику, баллистику и другие ограничения.

«ИИ отбрасывает невыполнимые варианты, оценивает возможные и ранжирует их. Прототип уже передан украинским заказчикам для испытаний и проверки», - рассказали в ведомстве.

Решение разработали Командование НАТО по трансформации и Вооруженные Силы Украины при участии и содействии Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com