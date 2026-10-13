НАТО и Украина разработали модели ИИ для боевых задач
- 13.10.2026, 20:34
Минобороны Украины сообщило подробности.
Украина и НАТО совместно разработали две модели искусственного интеллекта для боевых задач, в частности прогнозирования атак вражеских беспилотников и планирования артиллерийских операций. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины во вторник, 13 октября.
Так, Модель №13 анализирует предыдущие данные, погоду и текущую ситуацию и прогнозирует:
интенсивность применения БпЛА;
районы;
временные промежутки;
типы дронов.
Решение уже проверили на реальных массивах данных. Оно готово к интеграции в системы ситуационной осведомленности ВСУ.
В то время как Модель №32 помогает планировать артиллерийские операции. Она учитывает имеющееся вооружение, боеприпасы, огневые позиции, логистику, баллистику и другие ограничения.
«ИИ отбрасывает невыполнимые варианты, оценивает возможные и ранжирует их. Прототип уже передан украинским заказчикам для испытаний и проверки», - рассказали в ведомстве.
Решение разработали Командование НАТО по трансформации и Вооруженные Силы Украины при участии и содействии Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC).