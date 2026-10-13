Ночное небо превратится в звездное шоу 2 13.10.2026, 20:48

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Белорусы смогут наблюдать проявление метеорного потока Ориониды.

В ночь с 21 на 22 октября 2026 года белорусы смогут наблюдать максимальное проявление метеорного потока Ориониды.

Об этом сообщает Space.

При благоприятных погодных условиях и идеальной видимости на небе можно будет увидеть от 10 до 20 метеоров в час.

По данным NASA, частицы метеорного потока движутся со скоростью примерно 66 км/с. При хорошей погоде Ориониды могут наблюдать жители как Северного, так и Южного полушарий.

Название этого потока связано с созвездием Ориона: с Земли кажется, что метеоры появляются именно оттуда. Созвездие расположено на небесном экваторе и видно во всех уголках мира.

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