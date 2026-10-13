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Hyundai привезла в Париж спортивную версию кроссовера Tucson

  • 13.10.2026, 21:27
  • 1,516
Hyundai привезла в Париж спортивную версию кроссовера Tucson
фото: Autoblog

Фотофакт.

Компания Hyundai представила на Парижском автосалоне 2026 года кроссовер Tucson N Line. Модель анонсировали менее чем через две недели после дебюта обновленного Tucson.

Об этом сообщает Autoblog.

И стандартный Tucson, и версия N Line выполнены в дизайнерском стиле Hyundai Art of Steel, отличающемся острыми углами и массивными пропорциями. Модификация N Line получила более агрессивный передний бампер со спойлером, воздуховоды с отделкой «сатиновый черный» по краям и дополнительный черный декор нижней решетки.

Сбоку появились массивные пороги, окрашенные в цвет кузова нижние панели дверей и более тонкие накладки на колесные арки. Корпуса зеркал и вставки на задних стойках выполнены в глянцево-черном цвете. Сзади установили бампер со вставками в стиле диффузора и двумя патрубками выхлопной системы, при этом световая полоса во всю ширину и вертикальные фонари сохранились. Выставочный кроссовер отличается серым кузовом, черной крышей и 20-дюймовыми черно-серебристыми дисками.

фото: Autoblog
фото: Autoblog

Салон выполнен в черном цвете с красной прострочкой на сиденьях, дверях и передней панели. Здесь есть спортивные кресла с отделкой из кожи и материала, имитирующего замшу, руль с логотипом N и перфорированной кожей, вставки из темного металла, металлические педали и 17-дюймовый экран мультимедийной системы.

Базовая версия получила 1,6-литровый турбомотор T-GDi с 48-вольтовой мягкой гибридной системой мощностью 148 л.с. и передний привод. Полноценный гибрид сочетает 1,6-литровый турбодвигатель с батареей емкостью 1,49 кВт·ч, развивает 242 л.с. и работает в паре с шестиступенчатым автоматом. Он предлагается с передним или полным приводом.

Самый мощный подзаряжаемый гибрид развивает 288 л.с. Его батарея емкостью 17,1 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге до 68 км даже с 20-дюймовыми дисками. Для этой версии также готовят оба варианта привода.

Цены, комплектации и старт продаж будут зависеть от региона. Выйдет ли модель за пределы Европы, пока неизвестно.

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