Под Ростовом полыхает завод «Аксайкардандеталь» 2 13.10.2026, 21:13

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Черный дым виден за километры.

Во вторник, 13 октября, в российском городе Аксакая (Ростовской области) произошел пожар на заводе «Аксайкардандеталь». Он является ведущим в РФ производителем карданных валов и шарниров.

Очевидцы делятся в Сети кадрами с места событий, передает Dialog.UA.

О причинах возгорания информации на данный момент информации нет. Местные власти и СМИ пока хранят молчание.

А тем временем пожар распространился на площади более 800 кв. м, взять под контроль его не удается. Пожар, предварительно, охватил складские помещения. Над "Аксайкардандеталем" поднялся столб черного дыма, который виден на расстоянии в километры.

Судя по опубликованным кадрам, последствия будут очень серьезные.

Ситуацию прокомментировало Международное разведывательное сообщество InformNapalm. Оно отметило, что «Аксайкардандеталь» — это машиностроительное предприятие, которое специализируется на производстве карданных валов, шарниров, узлов трансмиссий и прочих компонентах сельскохозяйственной и специальной техники. Однако производственные возможности предприятия намного шире.

«В сентябре 2025 года директор завода Вячеслав Покровский рассказывал о модернизации производства с закупкой южнокорейских и китайских станков. Он также подтверждал, что предприятие расширяет направление механической обработки и может производить компоненты для других отраслей промышленности. Почему это интересно в контексте российского ВПК? Карданные передачи, шарниры и другие механические узлы используются не только в гражданских машинах, но и в военной автомобильной и специальной технике. Имеющиеся технологии позволяют предприятию потенциально выполнять заказы двойного назначения», — отметили в InformNapalm.

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