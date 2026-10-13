Украинская авиация нанесла мощный удар по зданию, в котором находились российские оккупанты 1 13.10.2026, 21:39

1,780

Иллюстративное фото

Видео.

Украинская авиация в ходе боевого вылета нанесла мощный бомбовый удар по зданию, в котором находились российские оккупанты, на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным аэроразведки, бойцы Сил обороны обнаружили здание, в котором укрывалась российская пехота.

Для поражения вражеских позиций пилоты Воздушных сил Украины применили авиабомбы GBU.

На кадрах запечатлен момент точного попадания авиабомбы в здание, после чего произошел мощный взрыв.

Вследствие прицельного авиаудара здание было разрушено, а личный состав российских оккупантов, находившийся внутри, ликвидирован.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com