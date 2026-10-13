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Украинская авиация нанесла мощный удар по зданию, в котором находились российские оккупанты

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  • 13.10.2026, 21:39
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Украинская авиация нанесла мощный удар по зданию, в котором находились российские оккупанты
Иллюстративное фото

Видео.

Украинская авиация в ходе боевого вылета нанесла мощный бомбовый удар по зданию, в котором находились российские оккупанты, на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным аэроразведки, бойцы Сил обороны обнаружили здание, в котором укрывалась российская пехота.

Для поражения вражеских позиций пилоты Воздушных сил Украины применили авиабомбы GBU.

На кадрах запечатлен момент точного попадания авиабомбы в здание, после чего произошел мощный взрыв.

Вследствие прицельного авиаудара здание было разрушено, а личный состав российских оккупантов, находившийся внутри, ликвидирован.

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