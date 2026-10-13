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НАТО начало ядерные учения с участием 17 стран

  • 13.10.2026, 22:16
  • 1,004
НАТО начало ядерные учения с участием 17 стран

Альянс не раскрывает сценарий маневров.

НАТО начало ежегодные учения по защите территории альянса с применением ядерного оружия Steadfast Noon («Непоколебимый полдень»). Об этом сообщает n-tv со ссылкой на представителя военного штаба НАТО в бельгийском Монсе.

В маневрах, которые продлятся до 23 октября, примут участие военнослужащие из 17 стран. Германия перебросила на авиабазу Авиано на севере Италии три истребителя-бомбардировщика Tornado из 33-го тактического авиационного крыла. По данным немецких ВВС, в учениях задействованы несколько десятков военнослужащих страны.

Обычно немецкие Tornado базируются в Бюхеле в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Как пишет n-tv, там хранится американское ядерное оружие, которое в случае необходимости могут применять немецкие самолеты в рамках программы совместного использования ядерного оружия НАТО.

Подробности и сценарий нынешних учений альянс не раскрывает. В НАТО лишь сообщили, что их масштаб сопоставим с прошлогодними маневрами, в которых участвовали около 2 тыс. военнослужащих и более 70 самолетов, включая истребители F-35, самолеты наблюдения и заправщики. В ходе подобных учений военные отрабатывают транспортировку ядерных боеприпасов из подземных хранилищ к самолетам и их установку на истребители. При этом используются только учебные бомбы без ядерных боеголовок.

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