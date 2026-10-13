НАТО начало ядерные учения с участием 17 стран 13.10.2026, 22:16

1,004

Альянс не раскрывает сценарий маневров.

НАТО начало ежегодные учения по защите территории альянса с применением ядерного оружия Steadfast Noon («Непоколебимый полдень»). Об этом сообщает n-tv со ссылкой на представителя военного штаба НАТО в бельгийском Монсе.

В маневрах, которые продлятся до 23 октября, примут участие военнослужащие из 17 стран. Германия перебросила на авиабазу Авиано на севере Италии три истребителя-бомбардировщика Tornado из 33-го тактического авиационного крыла. По данным немецких ВВС, в учениях задействованы несколько десятков военнослужащих страны.

Обычно немецкие Tornado базируются в Бюхеле в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Как пишет n-tv, там хранится американское ядерное оружие, которое в случае необходимости могут применять немецкие самолеты в рамках программы совместного использования ядерного оружия НАТО.

Подробности и сценарий нынешних учений альянс не раскрывает. В НАТО лишь сообщили, что их масштаб сопоставим с прошлогодними маневрами, в которых участвовали около 2 тыс. военнослужащих и более 70 самолетов, включая истребители F-35, самолеты наблюдения и заправщики. В ходе подобных учений военные отрабатывают транспортировку ядерных боеприпасов из подземных хранилищ к самолетам и их установку на истребители. При этом используются только учебные бомбы без ядерных боеголовок.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com