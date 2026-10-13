Три аэропорта Москвы остановили работу 13.10.2026, 22:54

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Внуково, Домодедово и Жуковский не отправляют и не принимают самолеты.

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Днем 13 октября сразу два пассажирских самолета подали сигнал бедствия в небе над Нижним Новгородом. Один из лайнеров принадлежит авиакомпании S7 Airlines. Он выполнял рейс из Минеральных Вод в московский аэропорт Домодедово. Незадолго до снижения экипаж объявил сигнал бедствия Mayday Fuel, который означает критическую нехватку топлива. Вскоре после этого самолет благополучно приземлился в Москве.

Через несколько минут аналогичный сигнал бедствия подал другой борт киргизской авиакомпании Avia Traffic Company. Воздушное судно направлялось из Бишкека в Москву и также столкнулось с критической нехваткой топлива. Несмотря на это, самолет благополучно приземлился в Домодедово.

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