Украину избрали в состав Совета ООН по правам человека 13.10.2026, 22:29

На следующие три года.

Украину избрали членом Совета ООН по правам человека на следующий срок — 2027–2029 годы.

Об этом 13 октября сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети X.

По его словам, кандидатуру Украины поддержали в качестве члена Совета ООН по правам человека на следующие три года.

«Я благодарю все государства — члены ООН, поддержавшие кандидатуру Украины. Украина присоединяется к Совету, продолжая защищать свой народ и свой суверенитет от агрессии России, которая привела к серьезным нарушениям прав человека и международного гуманитарного права», — написал Сибига.

Как член Совета ООН, по словам Сибиги, Украина будет уделять первоочередное внимание привлечению к ответственности за нарушения, совершаемые Россией, поддерживать международные механизмы их документирования и расследования, а также выступать за защиту военнопленных. Кроме того, официальный Киев продолжит прилагать усилия, направленные на возвращение украинских детей, депортированных и насильственно перемещенных РФ.

«Опираясь на собственный опыт, мы будем работать с партнерами над усилением ответственности, защитой человеческого достоинства, укреплением международной архитектуры в сфере прав человека и противодействием новым вызовам правам человека во всем мире», — написал Сибига.

Членство в Совете ООН по правам человека, согласно правилам организации, длится три года, после чего государства могут быть избраны на новый срок. Украина входила в состав Совета ООН в течение четырех сроков: 2006−2008, 2008−2011, 2018−2020 и 2021−2023 годы.

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