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Журналисты BBC ответили Трампу

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  • 13.10.2026, 22:00
  • 17,580
Журналисты BBC ответили Трампу

Какая война сильнее всего разогнала цены на дизель?

Война США и Израиля против Ирана оказала большее влияние на мировые поставки дизельного топлива, чем украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. К такому выводу пришли журналисты BBC (перевод — сайт Charter97.org).

По данным аналитиков Kpler, в 2025 году на мировой рынок ежедневно поступало около 6,8 млн баррелей дизеля. К сентябрю 2026 года этот показатель снизился до 5,8 млн баррелей. Сокращение поставок привело к резкому росту цен.

В США 5 октября средняя стоимость дизеля достигла $1,64 за литр, приблизившись к рекорду в $1,72 за литр. До начала войны с Ираном топливо стоило около $0,92 за литр. В Великобритании цена дизеля поднялась до 1,99 фунта за литр, приблизившись к историческому максимуму.

Экспорт российского дизеля упал примерно с 810 тысяч баррелей в сутки в 2025 году до 140 тысяч в сентябре 2026-го. Существенную роль в этом сыграли украинские атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

Однако война с Ираном нанесла еще более сильный удар по поставкам с Ближнего Востока. Экспорт дизеля из стран Персидского залива сократился на фоне нарушений судоходства через Ормузский пролив.

«Конфликт США и Ирана нанес серьезный удар по мировым энергетическим рынкам в 2026 году, но продолжающаяся война России против Украины усиливает это давление», — заявил BBC Пол де Леу из Университета Роберта Гордона.

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