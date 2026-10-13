Белорусский дизайнер создал пуховик из 400 роз 8 13.10.2026, 16:22

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Фото: zhdanoviich / Instagram

Егор Жданович посвятил необычную вещь бывшей девушке.

Белорусский дизайнер Егор Жданович, который создал тот самый нашумевший пуховик из сена, снова взялся за эксперименты.

На этот раз он представил еще одну необычную куртку. Вместо привычного наполнителя в ход пошли цветы, а вдохновением послужила история несостоявшейся любви. О своем новом эпатажном творении дизайнер рассказал в Instagram.

Для его создания Жданович использовал 400 настоящих роз. В общей сложности это около 15 тыс. лепестков. Новинку дизайнер назвал «Настя» – в честь бывшей девушки.

«Мы не общались с ней больше двух лет. Когда-то я причинил ей много боли», – признался он.

По словам Егора, таким необычным способом он хотел сохранить память об отношениях, которые когда-то многое для него значили.

«Я не пишу треки и не умею выражать эмоции через музыку. Единственное, что я могу, – это показывать свое состояние через вещи», – объяснил дизайнер.

Также он подчеркнул, что возвращать бывшую девушку не собирался, но подарить ей пуховик все-таки хотелось.

За неделю до презентации Жданович написал экс-возлюбленной и предложил принять вещь, созданную специально для нее в единственном экземпляре. При этом не стал раскрывать, какой именно сюрприз приготовил. Однако она от подарка отказалась.

Дизайнер отметил, что продавать необычный пуховик не планирует. Он останется на его сайте как личная история, но купить его не получится ни за какие деньги.

К тому же у этой вещи есть свой срок жизни. Лепестки внутри неизбежно начнут увядать, и Егор намерен показать подписчикам, как будет меняться пуховик со временем.

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