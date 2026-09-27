Белорус сделал прозрачный пуховик с сеном за $600 20 27.09.2026, 22:08

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В сети шутят, что идею нужно срочно защитить от Balenciaga.

Белорусский дизайнер Егор Жданович сделал пуховик, наполненный луговым сеном. Куртка пошита из прозрачной пленки, поэтому ее наполнение полностью видно, сообщил дизайнер в своем Instagram. В комментариях дизайнеру советуют запатентовать изобретение, «чтобы не украла Balenciaga».

«Я сделал самый дешевый пуховик в мире. Из натурального материала», — написал Жданович, показывая новую куртку.

«В качестве наполнителя было собрано лучшее белорусское луговое сено», — говорится в описании.

Верх куртки сделан из плотной прозрачной ПВХ-пленки, которая хорошо держит форму. По словам дизайнера, пуховик настолько твердый, что может самостоятельно «стоять» на земле. Он имеет объемный силуэт, металлическую фурнитуру и съемный капюшон на молнии.

Несмотря на слова про «самый дешевый пуховик», он стоит около $600. Заказать куртку можно на сайте дизайнера. Срок изготовления — от 14 до 21 дня.

Жданович предупреждает, что вещь не подходит для повседневного ношения и ее нельзя стирать в стиральной машине. Пуховик позиционируется как арт-объект.

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