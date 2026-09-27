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В Британии сорвали подготовку теракта у авиабазы США

  • 27.09.2026, 16:47
  • 3,674
В Британии сорвали подготовку теракта у авиабазы США
Иллюстрационное фото

Контртеррористическая полиция задержала пятерых подозреваемых.

Контртеррористическая полиция Великобритании возглавила расследование по делу о задержании вблизи авиабазы Фэйрфорд, которую американские военные использовали для нанесения ударов по иранским объектам, сообщает Sky News.

Полиция по борьбе с терроризмом возглавила расследование, в рамках которого были задержаны по меньшей мере 5 мужчин по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами, вблизи авиабазы Фэйрфорд. Полиция уточнила, что пятеро мужчин были задержаны по подозрению в подготовке террористического акта. Они находятся под стражей, их допрашивают следователи.

Как сообщили правоохранители, полицейская операция не была проведена на основании разведывательной информации. Это означает, что следователи заранее не знали о возможной подготовке преступления.

Премьер-министр Энди Бернем «постоянно получает обновленную информацию» об инциденте, сообщил представитель правительства Великобритании.

Полиция заявила, что «считает этот инцидент разрешенным», хотя кордон безопасности остается на месте, а специализированные группы по разминированию проводят досмотр автомобилей вблизи.

Стоит отметить, что американские войска использовали авиабазу Фэйрфорд для нанесения ударов по иранским ракетным объектам.

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