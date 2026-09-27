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США испытали гиперзвуковую ракету Blackbeard на истребителе

  • 27.09.2026, 17:27
  • 1,470
США испытали гиперзвуковую ракету Blackbeard на истребителе
Фото: NAVAIR

Новое оружие предназначено для ударов по наземным и морским целям.

США начали летные испытания гиперзвуковой ракеты Blackbeard на истребителе F/A-18F Super Hornet. Видео с испытаний новой ракеты опубликовала страница Naval Air Systems Command в социальной сети X (Twitter).

Украинский портал «Милитарный», проанализировав кадры, отметил, что во время испытательного полёта на самолёте установили две ракеты. Именно это позволило проверить их интеграцию с носителем. Был продемонстрирован именно полёт с ракетами на подвеске, а не их запуск.

Издание напомнило, что Blackbeard разрабатывает американская компания Castelion в рамках программы Multi-mission Affordable Capacity Effector (MACE).

«ВМС США позиционируют её как дальнобойную гиперзвуковую ударную ракету для поражения наземных и морских целей. Её планируется применять с палубных истребителей, в частности F/A-18E/F Super Hornet. Одной из особенностей программы стала ставка на массовость и относительно низкую стоимость ракеты», – говорится в материале.

Отмечается, что ВМС США планируют получить значительное количество ракет Blackbeard, чтобы увеличить боекомплект палубной авиации и повысить количество дальнобойных средств поражения, которые самолеты смогут применять против защищенных целей.

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