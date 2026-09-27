Кремль может отказаться от главного символа России 7 27.09.2026, 17:44

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Иллюстративное фото: Данные ИИ

В регионах фиксируют резкий рост нападений медведей на людей.

Россия столкнулась с неожиданной и очень символичной проблемой, связанной с главным национальным символом - медведем. Neue Zürcher Zeitung пишет, что российские регионы сталкиваются с резким ростом нападений медведей на людей.

Животное, которое Кремль годами использовал как символ силы, власти и «хозяина тайги», все чаще становится не политическим образом, а реальной опасностью для жителей Сибири и Дальнего Востока.

«Тщательно выстроенный государственный миф начинает буквально пожирать своих создателей. Десятилетиями официальная пропаганда и поп-культура романтизировали образ русского медведя как сильного, но справедливого защитника, олицетворяющего саму Россию.

В реальности же этот символ оказался неуправляемой, глухой к идеологии и смертельно опасной силой, которая не делит людей на «своих» и «чужих»», - отмечают публицисты.

В российской политической символике медведь занимает особое место. Он есть на эмблеме «Единой России», а Владимир Путин не раз использовал образ медведя как метафору России. На Валдайском форуме он называл медведя «владыкой тайги» и говорил, что тот никому не отдаст свой лес.

Но за пределами пропагандистских образов ситуация выглядит иначе. По данным NZZ, в России участились нападения медведей на людей, а в некоторых регионах власти уже вынуждены закрывать леса, вводить ограничения и выплачивать деньги за отстрел хищников.

В Туве Александр Кузьменко приехал из Москвы на рыбалку к Енисею вместе с группой из шести человек. Они разбили лагерь в уединенном месте, но через несколько часов были вынуждены вызвать помощь по спутниковому телефону: из леса на них напал медведь. Кузьменко получил тяжелые ранения и умер спустя несколько часов, не дождавшись своевременной помощи.

По данным российских СМИ, только в этом году в Сибири и на Дальнем Востоке от нападений медведей погибли как минимум 16 человек. Среди жертв пожилые женщины, собиравшие грибы, мужчины, собиравшие ягоды, молодая женщина на кемпинге с женихом, фермер, искавший свою корову, и соседи, которые пошли искать уже самого фермера.

Биологи объясняют всплеск нападений тем, что в сентябре медведи активно ищут пищу перед спячкой. Из-за засушливой весны в дикой природе было меньше грибов, ягод и растений. Поэтому животные чаще выходят к людям, где легче найти еду, например, возле мусорных контейнеров.

Власти на местах отвечают ограничениями. В некоторых районах объявили чрезвычайное положение, закрыли леса, ввели комендантский час, отменили мероприятия. В Бурятии одна из школ перешла на дистанционное обучение.

Но эти меры не решают главную проблему. По данным российского Минприроды, популяция бурых медведей в стране растет: в 2026 году их насчитывается чуть больше 300 тысяч, тогда как в 1990 году было около 130 тысяч. Одной из причин называют то, что во многих регионах не выполняются квоты на охоту.

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