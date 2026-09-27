В Аргентине нашли загадочный комплекс каменных кругов 1 27.09.2026, 18:06

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Иллюстрационное фото

Ученые пока не знают, кто и зачем построил его высоко в горах.

В отдаленной горной цепи Кордильера-дель-Тигре в Аргентине обнаружен ранее неизвестный комплекс крупных геометрических каменных сооружений, и ученые пока не могут определить, как и для чего он был построен.

Как пишет Heritage Daily, в горном районе провинции Мендоса на высоте более 3000 метров над уровнем моря был обнаружен необычный археологический объект. Комплекс состоит из крупных сооружений круглой формы, соединительных коридоров, каменных стен, траншей и искусственных углублений. Диаметр некоторых кругов варьируется от 27 до 35 метров.

Объект был открыт в мае 2025 года альпинистом из Мендосы Карлосом Гобби при изучении спутниковых снимков и цифровых карт. Его внимание привлекли геометрические фигуры, резко выделявшиеся на фоне естественного ландшафта. Однако добраться до места оказалось непросто: две предыдущие попытки сорвались из-за нехватки воды, сложного рельефа и отсутствия инфраструктуры связи.

Гобби достиг комплекса 14 февраля 2026 года после четырехдневного горного перехода. Осмотр на месте подтвердил наличие масштабных каменных сооружений. Крупные круглые объекты соединены коридорами; кроме того, были обнаружены частично заглубленные камни, установленные в траншеях, напоминающих каналы, а также наземные стены.

Объект вызывает множество вопросов

Планировка комплекса при взгляде с воздуха напоминает знаменитые геоглифы Наска в Перу. Однако это уникальный археологический феномен, возраст, создатели и первоначальное назначение которого пока не установлены.

На сегодняшний день на месте обнаружения не найдено ни фрагментов керамики, ни остатков пищи, ни других поверхностных артефактов, указывающих на существование здесь постоянного поселения. Вполне возможно, что комплекс мог иметь ритуальное, символическое или церемониальное назначение. Эксперты также выясняют, может ли этот объект быть связан с эпохой инков или с местными сообществами, существовавшими до их экспансии, хотя ни одна из этих гипотез пока не подтвердилась.

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