Марк Цукерберг показал свой смартфон

Марк Цукерберг показал свой смартфон13
- 27.09.2026, 18:38
- 14,432
И это не iPhone.
Глава Meta Марк Цукерберг в подкасте с журналисткой Джоанной Стерн показал, как он работает на своем смартфоне с искусственным интеллектом под названием Muse. Технообозреватели узнали в гаджете флагман, выпущенный еще в начале 2024 года.
Судя по всему, Цукерберг пользуется Samsung Galaxy S24 Ultra. Но неизвестно, является ли это его основным смартфоном.
Выбор Android для руководителя Meta не новый. Еще в 2020 году Цукерберг говорил, что много лет пользуется смартфонами Samsung, так как большинство клиентов его компании выбирает именно Android. В 2023 году его также замечали с Galaxy S23 Ultra.
Galaxy S24 Ultra вышел в январе 2024 года.
Nothing like being burned by @finkd's Muse... pic.twitter.com/wiFpuLzA34— Joanna Stern (@JoannaStern) September 24, 2026