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Марк Цукерберг показал свой смартфон

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  • 27.09.2026, 18:38
  • 14,432
Марк Цукерберг показал свой смартфон

И это не iPhone.

Глава Meta Марк Цукерберг в подкасте с журналисткой Джоанной Стерн показал, как он работает на своем смартфоне с искусственным интеллектом под названием Muse. Технообозреватели узнали в гаджете флагман, выпущенный еще в начале 2024 года.

Судя по всему, Цукерберг пользуется Samsung Galaxy S24 Ultra. Но неизвестно, является ли это его основным смартфоном.

Выбор Android для руководителя Meta не новый. Еще в 2020 году Цукерберг говорил, что много лет пользуется смартфонами Samsung, так как большинство клиентов его компании выбирает именно Android. В 2023 году его также замечали с Galaxy S23 Ultra.

Galaxy S24 Ultra вышел в январе 2024 года.

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