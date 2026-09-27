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Силы обороны Украины поразили место запуска российских БПЛА в Донецке

  • 27.09.2026, 13:49
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Силы обороны Украины поразили место запуска российских БПЛА в Донецке
Фото: Getty Images

Также взорваны склады боеприпасов в Луганске.

26 сентября и в ночь на 27 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российской армии.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил, в Донецке поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.

«Поражение мест хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА является одним из приоритетных направлений боевой деятельности Сил обороны Украины. Такие объекты систематически поражаются с целью снижения способности российской армии применять ударные беспилотные системы», – говорится в сообщении.

Также, как отметили в Генштабе, в Крепенском и Луганске Луганской области были поражены два склада боеприпасов.

Кроме того, в Ровеньках Луганской области был поражен склад материально-технического обеспечения, а в Новоамвросиевском Донецкой области – склад топливно-смазочных материалов.

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