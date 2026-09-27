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Польша предложила построить завод ракет Patriot для Украины на своей территории

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  • 27.09.2026, 14:32
  • 1,424
Польша предложила построить завод ракет Patriot для Украины на своей территории

Замминистра обороны раскрыла детали.

Польша предложила построить завод по производству ракет Patriot на своей территории, если его планируют разместить в Украине. Как пишет RMF24, об этом заявила заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковьяк-Чернецкая, ссылаясь на проблему с безопасностью.

«Мы предлагали: если такой завод планируется для Украины, то его следовало бы построить в Польше, чтобы он находился на безопасной территории», – объяснила она.

Она также уточнила, что Польша отдельно добивается создания центра обслуживания Patriot, а затем и собственного производства.

По ее словам, возможное решение США о лицензиях для Украины не отменяет польские планы и не исключает возможности одобрения проекта для Польши.

Patriot для Украины

Ранее администрация Трампа взяла на себя юридические обязательства потратить почти все 400 миллионов долларов, утвержденных Конгрессом на военную помощь Украине, но в пакете не будет ракет для Patriot, несмотря на просьбы Киева.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп окончательно решил дать разрешение Украине на производство ракет для Patriot. В то же время СМИ пишут, что Трамп отказался прямо подтвердить это заявление, признав лишь, что действительно обсуждал с Зеленским данный вопрос.

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