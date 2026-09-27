Польша предложила построить завод ракет Patriot для Украины на своей территории 2 27.09.2026, 14:32

1,424

Замминистра обороны раскрыла детали.

Польша предложила построить завод по производству ракет Patriot на своей территории, если его планируют разместить в Украине. Как пишет RMF24, об этом заявила заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковьяк-Чернецкая, ссылаясь на проблему с безопасностью.

«Мы предлагали: если такой завод планируется для Украины, то его следовало бы построить в Польше, чтобы он находился на безопасной территории», – объяснила она.

Она также уточнила, что Польша отдельно добивается создания центра обслуживания Patriot, а затем и собственного производства.

По ее словам, возможное решение США о лицензиях для Украины не отменяет польские планы и не исключает возможности одобрения проекта для Польши.

Patriot для Украины

Ранее администрация Трампа взяла на себя юридические обязательства потратить почти все 400 миллионов долларов, утвержденных Конгрессом на военную помощь Украине, но в пакете не будет ракет для Patriot, несмотря на просьбы Киева.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп окончательно решил дать разрешение Украине на производство ракет для Patriot. В то же время СМИ пишут, что Трамп отказался прямо подтвердить это заявление, признав лишь, что действительно обсуждал с Зеленским данный вопрос.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com