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Дрон атаковал фуру с арбузами на белорусских номерах

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  • 27.09.2026, 20:16
  • 17,164
Дрон атаковал фуру с арбузами на белорусских номерах

Машина сгорела на трассе Брянск — Гомель.

Пользовательница TikTok Ксения опубликовала видео с фурой на белорусских номерах, которая сильно пострадала от пожара. По словам женщины, за рулем был ее муж и в грузовик попал дрон. Это произошло на трассе Брянск — Гомель на территории России, пишет «Зеркало».

На кадрах видно, что кабина и кузов грузовика выгорели. Внутри фуры были арбузы. Ролик Ксения подписала коротко: «Наша кормилица».

В описании к публикации она написала, что благодарит Бога за то, что ее муж остался жив, и призвала подписчиков беречь близких и ценить каждый день. «Один вопрос: за что?» — добавила автор видео.

Судя по комментариям Ксении, инцидент произошел вечером в пятницу, 25 сентября. На вопрос, произошло ли это на участке между Клинцами и Мамаем (это города Брянской области России), она ответила утвердительно и написала, что это был «мощнейший дрон». По ее словам, до границы с Беларусью водителю оставалось около 30 километров. Как пишет Ксения, муж спешил домой к семье.

Один из пользователей спросил, была ли у машины страховка. «Была, а толку…» — ответила женщина.

По информации администрации Брянской области в ночь с 25 на 26 сентября там зафиксировали массированную атаку дронов. Одна из атак пришлась по железнодорожной станции в Клинцах.

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