Дрон атаковал фуру с арбузами на белорусских номерах 28 27.09.2026, 20:16

17,164

Машина сгорела на трассе Брянск — Гомель.

Пользовательница TikTok Ксения опубликовала видео с фурой на белорусских номерах, которая сильно пострадала от пожара. По словам женщины, за рулем был ее муж и в грузовик попал дрон. Это произошло на трассе Брянск — Гомель на территории России, пишет «Зеркало».

На кадрах видно, что кабина и кузов грузовика выгорели. Внутри фуры были арбузы. Ролик Ксения подписала коротко: «Наша кормилица».

В описании к публикации она написала, что благодарит Бога за то, что ее муж остался жив, и призвала подписчиков беречь близких и ценить каждый день. «Один вопрос: за что?» — добавила автор видео.

Судя по комментариям Ксении, инцидент произошел вечером в пятницу, 25 сентября. На вопрос, произошло ли это на участке между Клинцами и Мамаем (это города Брянской области России), она ответила утвердительно и написала, что это был «мощнейший дрон». По ее словам, до границы с Беларусью водителю оставалось около 30 километров. Как пишет Ксения, муж спешил домой к семье.

Один из пользователей спросил, была ли у машины страховка. «Была, а толку…» — ответила женщина.

По информации администрации Брянской области в ночь с 25 на 26 сентября там зафиксировали массированную атаку дронов. Одна из атак пришлась по железнодорожной станции в Клинцах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com