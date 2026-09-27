В Минске из-под земли забил «гейзер» высотой в несколько этажей

В Минске из-под земли забил «гейзер» высотой в несколько этажей2
- 27.09.2026, 13:55
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На улице Жуковского прорвало трубу.
Как сообщает телеграм-канал «Минск. Главное!» по улице Жуковского в Минске прорвало трубу. Напор воды такой сильный, что струя в высоту достигает нескольких этажей. Агентство «Минск-Новости» передает, что ЧП произошло возле дома № 4 в 12.20.
Исходя из видео подписчиков телеграм-канала, струя воды бьет на высоте четырех-пяти этажей.
Сотрудников ЖКХ на месте пока нет. Однако, как сообщает агентство «Минск-Новости», МЧС и другие городские службы уже работают над ликвидацией аварии.
Что привело к аварии, пока неизвестно.