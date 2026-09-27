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В Минске из-под земли забил «гейзер» высотой в несколько этажей

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  • 27.09.2026, 13:55
  • 3,148
В Минске из-под земли забил «гейзер» высотой в несколько этажей

На улице Жуковского прорвало трубу.

Как сообщает телеграм-канал «Минск. Главное!» по улице Жуковского в Минске прорвало трубу. Напор воды такой сильный, что струя в высоту достигает нескольких этажей. Агентство «Минск-Новости» передает, что ЧП произошло возле дома № 4 в 12.20.

Исходя из видео подписчиков телеграм-канала, струя воды бьет на высоте четырех-пяти этажей.

Сотрудников ЖКХ на месте пока нет. Однако, как сообщает агентство «Минск-Новости», МЧС и другие городские службы уже работают над ликвидацией аварии.

Что привело к аварии, пока неизвестно.

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