Кремль угрюмо молчит 5 Александр Невзоров

20.09.2026, 14:34

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Александр Невзоров

«Санкции имени Грема» хороши тем, что их последствия непредсказуемы.

Кремль угрюмо молчит. Обделался.

В туалетных комнатах исчерпан запас бумаги. Грустно скосо…бились башни.

Под звездами никто не ожидал, что «Трампон» подмахнет «дьявольские санкции».

Агентура в Вашингтоне докладывала о том, что « из кожи вон вылезла», но «нейтрализовала». Влиятели и «друзья России» клялись, что собьют «Грема» еще на подлете к Овальному кабинету.

А тут такой сюрприз.

«Чертовы пиндосы» накормили Россию жабьим дерьмом прямо в сакральный день выборов.

Трамп мог бы потянуть, помучить кремлевскую малину неизвестностью. Но он взял и с размаха брякнул подпись под «Гремом». Черт бессердечный.

Путин пришипился и отполз в дальний угол бункера, где и замолчал самым драматическим образом. Заткнулся даже Лавров. Ему велено было гневно побрызгать слюной, но старика скрутило и он целый день испускал «дух Анкориджа».

А СМИ еще не научились передавать запахи, поэтому реакцию МИД не озвучили.

Развякался лишь Медведев. Но так бессвязно и мелкозлобно, что его писанина «не зашла» и осталась незамеченной.

«Санкции имени Грема» хороши тем, что их последствия непредсказуемы. Никто еще дубиной такого размера ни по чьему суверенитету не колотил.

В растерянности даже самые шустрые и бесстыжие экономисты.

Председатель Си начесывает звонкие фарфоровые яйца. «Поднебесный пацан» в непонятках.

У индуса Моди - запой. Пошла пятая бутылка коровьей мочи.

Очень высока вероятность того, что «Грем» оглушит и продырявит многострадальный организм РФ. Но вот какого размера будут дыры в брюхе и как именно треснет череп России - пока никто не знает.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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