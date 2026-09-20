Кремль угрюмо молчит5
- Александр Невзоров
- 20.09.2026, 14:34
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«Санкции имени Грема» хороши тем, что их последствия непредсказуемы.
Кремль угрюмо молчит. Обделался.
В туалетных комнатах исчерпан запас бумаги. Грустно скосо…бились башни.
Под звездами никто не ожидал, что «Трампон» подмахнет «дьявольские санкции».
Агентура в Вашингтоне докладывала о том, что « из кожи вон вылезла», но «нейтрализовала». Влиятели и «друзья России» клялись, что собьют «Грема» еще на подлете к Овальному кабинету.
А тут такой сюрприз.
«Чертовы пиндосы» накормили Россию жабьим дерьмом прямо в сакральный день выборов.
Трамп мог бы потянуть, помучить кремлевскую малину неизвестностью. Но он взял и с размаха брякнул подпись под «Гремом». Черт бессердечный.
Путин пришипился и отполз в дальний угол бункера, где и замолчал самым драматическим образом. Заткнулся даже Лавров. Ему велено было гневно побрызгать слюной, но старика скрутило и он целый день испускал «дух Анкориджа».
А СМИ еще не научились передавать запахи, поэтому реакцию МИД не озвучили.
Развякался лишь Медведев. Но так бессвязно и мелкозлобно, что его писанина «не зашла» и осталась незамеченной.
«Санкции имени Грема» хороши тем, что их последствия непредсказуемы. Никто еще дубиной такого размера ни по чьему суверенитету не колотил.
В растерянности даже самые шустрые и бесстыжие экономисты.
Председатель Си начесывает звонкие фарфоровые яйца. «Поднебесный пацан» в непонятках.
У индуса Моди - запой. Пошла пятая бутылка коровьей мочи.
Очень высока вероятность того, что «Грем» оглушит и продырявит многострадальный организм РФ. Но вот какого размера будут дыры в брюхе и как именно треснет череп России - пока никто не знает.
Александр Невзоров, «Телеграм»