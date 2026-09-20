закрыть
20 сентября 2026, воскресенье, 18:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кремль угрюмо молчит

5
  • Александр Невзоров
  • 20.09.2026, 14:34
  • 10,724
Кремль угрюмо молчит
Александр Невзоров

«Санкции имени Грема» хороши тем, что их последствия непредсказуемы.

Кремль угрюмо молчит. Обделался.

В туалетных комнатах исчерпан запас бумаги. Грустно скосо…бились башни.

Под звездами никто не ожидал, что «Трампон» подмахнет «дьявольские санкции».

Агентура в Вашингтоне докладывала о том, что « из кожи вон вылезла», но «нейтрализовала». Влиятели и «друзья России» клялись, что собьют «Грема» еще на подлете к Овальному кабинету.

А тут такой сюрприз.

«Чертовы пиндосы» накормили Россию жабьим дерьмом прямо в сакральный день выборов.

Трамп мог бы потянуть, помучить кремлевскую малину неизвестностью. Но он взял и с размаха брякнул подпись под «Гремом». Черт бессердечный.

Путин пришипился и отполз в дальний угол бункера, где и замолчал самым драматическим образом. Заткнулся даже Лавров. Ему велено было гневно побрызгать слюной, но старика скрутило и он целый день испускал «дух Анкориджа».

А СМИ еще не научились передавать запахи, поэтому реакцию МИД не озвучили.

Развякался лишь Медведев. Но так бессвязно и мелкозлобно, что его писанина «не зашла» и осталась незамеченной.

«Санкции имени Грема» хороши тем, что их последствия непредсказуемы. Никто еще дубиной такого размера ни по чьему суверенитету не колотил.

В растерянности даже самые шустрые и бесстыжие экономисты.

Председатель Си начесывает звонкие фарфоровые яйца. «Поднебесный пацан» в непонятках.

У индуса Моди - запой. Пошла пятая бутылка коровьей мочи.

Очень высока вероятность того, что «Грем» оглушит и продырявит многострадальный организм РФ. Но вот какого размера будут дыры в брюхе и как именно треснет череп России - пока никто не знает.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров
Путин нарвался в Европе на «вилку»
Путин нарвался в Европе на «вилку» Владимир Пастухов
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко
В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин