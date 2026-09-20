Удар Украины парализовал аэропорты Москвы

Удар Украины парализовал аэропорты Москвы2
- 20.09.2026, 15:28
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Сотни рейсов отменены и задержаны.
Ракетно-дроновый удар Украины парализовал авиасообщение в Москве. Сотни рейсом отменены или перенесены. Dialog.UA разбирался в деталях.
Из-за атаки в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково экстренно ввели план «Ковер». Вылет и посадка самолетов были запрещены. Борты, которые направлялись в столицу РФ, были вынуждены возвращаться или лететь в другие аэропорты.
Только в Шереметьево было отменено 50 рейсов, около 200 перенесено на 4 часа и больше. Аэропорты переполнены пассажирами.
В ночь на 20 сентября Украина нанесла самый масштабный дроново-ракетный удар по Москве и Подмосковью за время полномасштабной войны.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате 1,6 тыс. БПЛА, Минобороны РФ — о 1,1 тыс. Главными целями атаки стали Московский НПЗ, ТЭЦ, а также крупный складской комплекс.