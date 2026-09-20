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Удар Украины парализовал аэропорты Москвы

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  • 20.09.2026, 15:28
  • 2,966
Удар Украины парализовал аэропорты Москвы

Сотни рейсов отменены и задержаны.

Ракетно-дроновый удар Украины парализовал авиасообщение в Москве. Сотни рейсом отменены или перенесены. Dialog.UA разбирался в деталях.

Из-за атаки в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково экстренно ввели план «Ковер». Вылет и посадка самолетов были запрещены. Борты, которые направлялись в столицу РФ, были вынуждены возвращаться или лететь в другие аэропорты.

Только в Шереметьево было отменено 50 рейсов, около 200 перенесено на 4 часа и больше. Аэропорты переполнены пассажирами.

В ночь на 20 сентября Украина нанесла самый масштабный дроново-ракетный удар по Москве и Подмосковью за время полномасштабной войны.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате 1,6 тыс. БПЛА, Минобороны РФ — о 1,1 тыс. Главными целями атаки стали Московский НПЗ, ТЭЦ, а также крупный складской комплекс.

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