Зеленский: Москву массированно атаковали дроны, «Фламинго» и Pelican 17 20.09.2026, 11:28

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Поражено одно из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ.

Украинские дроны и ракеты, в частности «Фламинго», ночью 20 сентября массированно атаковали Москву. Поражено одно из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ и объект логистики.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

«В Московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы. Есть поражение одного из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ и объекта логистики агрессора. Это миллиарды долларов, поддерживающие военную машину», - сообщил Зеленский.

Работали, в частности, FP-1, RZ-100, MICH-2000, «Паляница», Vendetta, «Февраль», «Барс», «Фламинго», «Январь» и Pelican.

Были также применены санкции по предприятию в Воронежском регионе.

«Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и избрать мир. Есть на столе шаги для деэскалации: в энергетике, продовольственной безопасности. Нужна политическая воля. Спасибо всем, кто усиливает украинскую дальнобойность», - добавил президент Украины.

Массированная атака на Москву

Напомним, в ночь на 20 сентября Силы обороны Украины массированно атаковали Москву.

В результате ночной атаки дронов в Москве вспыхнул нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-МНПЗ», обеспечивающий 40% горючего российской столицы.

Также был атакован складской комплекс в Подмосковье.

Россия тем временем заявила о рекордной атаке дронов, охватившей десятки регионов. Только на подлете в Москву, по данным РФ, сбили 450 беспилотников.

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