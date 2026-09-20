В Беларуси — вспышка ОРВИ, которые перерастают в пневмонии 3 20.09.2026, 11:51

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иллюстративное фото

Имеют место и атипичные возбудители.

В Беларуси растет количество госпитализаций с ОРВИ, причем фиксируются тяжелые респираторные инфекции, которые перерастают в пневмонии. Имеют место и так называемые атипичные возбудители — Mycoplasma pneumoniae и Chlamydia pneumoniae.

Об этом рассказал Святослав Вельгин из Минской городской клинической инфекционной больницы. Доктор говорит, что рост заболеваемости совпал с началом учебного года.

Правда, грипп пока не регистрируют — сезон начнется позже. Специалисты предполагают, что среди вирусов гриппа А в этом году будет преобладать H1N1. Он легче проникает в нижние дыхательные пути, и на его фоне быстрее присоединяется бактериальная инфекция. Но протекать заболевание при этом не обязательно будет в тяжелой форме.

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