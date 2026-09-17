Сикорский ответил Патрушеву на угрозы уничтожить Польшу за 2–3 дня 16 17.09.2026, 22:17

25,408

Радослав Сикорский

Фото: Getty Images

Российским «товарищам» следует осознать соотношение сил.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский отреагировал на угрозы помощника главы Кремля Николая Патрушева уничтожить Польшу за 2–3 дня.

Заявление главы польского внешнеполитического ведомства приводит Polsat News.

Ранее Патрушев в интервью еженедельнику «Аргументы и факты» заявил, что «если Польша начнет военные действия против России, польское государство перестанет существовать в течение двух-трех дней».

В ответ на высказывания Патрушева Сикорский отметил, что российские генералы «угрожают нам ядерной войной уже 20 лет», а «пропагандисты Кремля делают это непрерывно».

«Советским, а теперь уже российским товарищам следует осознать соотношение сил. Они тоже должны понимать, на что идут, когда угрожают нам», – сказал польский министр.

По его словам, ядерное оружие – это та сфера, где у России есть преимущество.

«Но, как она убедилась на примере Украины, этим преимуществом трудно воспользоваться. Если бы Россия могла решить эту войну с помощью ядерного шантажа, она бы уже это сделала», – добавил Сикорский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com