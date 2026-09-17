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Сикорский ответил Патрушеву на угрозы уничтожить Польшу за 2–3 дня

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  • 17.09.2026, 22:17
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Сикорский ответил Патрушеву на угрозы уничтожить Польшу за 2–3 дня
Радослав Сикорский
Фото: Getty Images

Российским «товарищам» следует осознать соотношение сил.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский отреагировал на угрозы помощника главы Кремля Николая Патрушева уничтожить Польшу за 2–3 дня.

Заявление главы польского внешнеполитического ведомства приводит Polsat News.

Ранее Патрушев в интервью еженедельнику «Аргументы и факты» заявил, что «если Польша начнет военные действия против России, польское государство перестанет существовать в течение двух-трех дней».

В ответ на высказывания Патрушева Сикорский отметил, что российские генералы «угрожают нам ядерной войной уже 20 лет», а «пропагандисты Кремля делают это непрерывно».

«Советским, а теперь уже российским товарищам следует осознать соотношение сил. Они тоже должны понимать, на что идут, когда угрожают нам», – сказал польский министр.

По его словам, ядерное оружие – это та сфера, где у России есть преимущество.

«Но, как она убедилась на примере Украины, этим преимуществом трудно воспользоваться. Если бы Россия могла решить эту войну с помощью ядерного шантажа, она бы уже это сделала», – добавил Сикорский.

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