Зеленский: Китай может остановить Путина, но не делает этого 8 17.09.2026, 15:42

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Владимир Зеленский

Президент Украины заявил о серьезном влиянии Пекина на Россию.

Китай может найти способ подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к переговорам, но не делает этого, потому что Пекин не на стороне Украины в этой войне. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью NHK.

Он подчеркнул, что никогда не видел, чтобы Китай оказывал давление на Россию с целью прекращения войны.

«Возможно, они делают это в ходе каких-то своих двусторонних встреч. Не знаю. Но я считаю, что они оказывают огромное влияние на Россию, особенно сейчас, когда введены многочисленные санкции, существует теневой флот, а также отрезаны энергетические и банковские системы. Конечно, Китай может найти способ подтолкнуть Путина к переговорам. Я уверен. Но они этого не сделали. И если ты можешь, но не делаешь, то это поддержка или нет?» – отметил Зеленский.

Он считает, что Китай в большей степени на стороне России.

«Жаль, что Китай не на нашей стороне в этой войне – в политическом плане. Дело даже не в оружии. Дело в политической воле. И жаль, потому что эту войну могут мгновенно остановить сильные лидеры, в том числе и Китай. Жаль, что они не на нашей стороне. Но это не проблема. Это досада», – подчеркнул президент Украины.

По его словам, проблема заключается в том, что КНР «не занимает нейтральную позицию», а «немного больше на стороне России». При этом он добавил, что речь идет не о прямом предоставлении оружия, а о большей открытости по отношению к России и готовности помогать больше ей, чем Украине, а в случае такой большой страны «это «немного» означает много».

Зеленский сказал, что в Украину попадали ракеты северокорейского производства, а китайских он не видел.

«Но я знаю, что их технологии попадают в Россию. Оборудование, которое они используют, поступает из Китая, вероятно, вместе со специалистами и технологиями», – добавил он.

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