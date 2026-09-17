Николай Статкевич: Вчера я радовался и огорчался одновременно 6 17.09.2026, 11:52

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Николай Статкевич

Фото: Charter97.org

Лидер оппозиции объяснил, почему на свободу вышли только 25 политзаключенных.

Лидер белорусской оппозиции и бывший политзаключенный Николай Статкевич прокомментировал освобождение 25 политзаключенных в своем Telegram-канале. Он признался, что рад освобождению людей, но отметил, что ожидал более значительного результата переговоров с американской стороной.

— Как и многие белорусы, вчера я радовался освобождению очередной группы политзаключенных и огорчался, что вместо обещанного представителем администрации США большого их количества на свободу вышли только 25 человек.

Честно говоря, ожидаемый результат. Потому что было нарушено ключевое правило торговли, которое должны знать не только специалисты по «сделкам», но и любой обычный покупатель. Если покупаешь какой-то товар и заранее начинаешь публично выражать свою заинтересованность в приобретении его большого количества, то продавец автоматически поднимет цену этого товара.

Понимаю, что господин Коул говорил то, что с нетерпением ждали услышать от него тысячи белорусов, но, когда имеешь дело с прирожденным (в буквальном смысле) торговцем, то стоит прогнозировать его реакцию на свои слова.

Но, все равно, спасибо!

Поздравляю освобожденных и их близких!

А тем, кто еще в заключении за свои убеждения, желаю терпения и воли!

Держитесь, братья и сестры!

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