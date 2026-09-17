Самый могущественный человек в сфере ИИ уверен в светлом будущем 17.09.2026, 11:44

Дженсен Хуанг видит безопасность ИИ прежде всего как инженерную задачу.

Пока руководители ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта предупреждают о рисках для человечества, глава Nvidia Дженсен Хуанг относится к этим опасениям гораздо спокойнее. Более того, он считает разговоры об угрозе ИИ преувеличенными, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Гендиректор Anthropic Дарио Амодеи недавно заявил, что самообучающиеся системы вскоре могут выйти из-под контроля и захватить интернет. Глава OpenAI Сэм Альтман также поддержал дополнительные меры безопасности. В обеих компаниях некоторые исследователи ушли, опасаясь последствий развития технологий.

Хуанг, напротив, неоднократно высмеивал так называемых «думеров» — сторонников наиболее мрачных сценариев развития ИИ.

«Как лучше всего создать спрос, если не придумать проблему?» — заявил он на конференции Goldman Sachs, говоря о предупреждениях коллег по отрасли.

Влияние Хуанга трудно переоценить. Nvidia производит ключевые чипы, необходимые OpenAI, Anthropic и другим компаниям для обучения мощных моделей. При этом Nvidia владеет долями в обеих компаниях.

Еще в 2023 году Хуанг не подписал открытое письмо сотен руководителей технологической отрасли, сравнивавших риск вымирания человечества из-за ИИ с пандемиями и ядерной войной.

«Все, что он делает, — это обрабатывает данные. Есть гораздо больше вещей, о которых стоит беспокоиться», — говорил Хуанг.

Глава Nvidia видит безопасность ИИ прежде всего как инженерную, а не политическую проблему. Он также выступал за смягчение ограничений на экспорт американских чипов в Китай.

Хуанг допускает, что однажды может появиться слишком мощный ИИ, который невозможно контролировать. «Когда-нибудь у нас будет бог-ИИ», — говорил он в январе. По мнению автора, сам глава Nvidia делает многое для того, чтобы этот день наступил быстрее.

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